Rodríguez Padilla responde a acusaciones de violencia doméstica

Rodríguez Padilla aseguró estar a la entera disposición de las autoridades para atender la acusación, y renunció a sus cargos públicos para atender el caso

Horas después de que la esposa del exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, difundiera un video explícito donde era agredida por su pareja, el funcionario respondió a las acusaciones mediante un comunicado oficial.

En este, aseguró estar a la entera disposición de las autoridades correspondientes para atender la acusación, por lo cual renunció a sus cargos públicos para atender el caso como un ciudadano común.

"Con relación a los recientes señalamientos, entiendo la sensibilidad de la situación. Por congruencia, me he separado de cualquier cargo público para atender este proceso estrictamente como ciudadano y no interferir en las investigaciones. Por el bienestar de mi familia, pido respetuosamente la discreción y prudencia necesarias para no afectar a mis hijos durante este proceso. Reitero mi absoluta disposición para colaborar con las autoridades competentes, confiando en que las instituciones esclarezcan los hechos con objetividad, justicia y en estricto apego al principio de presunción de inocencia", escribió.

Fiscalía de Morelos ya investiga

La Fiscalía General de Justicia de Morelos ya abrió una carpeta de investigación para este caso y ya comenzó con la cooperación con la Secretaría de las Mujeres, esto para garantizar la protección y bienestar de la víctima.

SENER se deslinda de Rodríguez Padilla

Ante los reportes que señalaban a Víctor Rodríguez Padilla como nuevo titular del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL), la Secretaría de Energía se deslindó de estar relacionada con el ahora exfuncionario, alegando que nunca se concretó su incorporación a esta dependencia.

Usuarios exhiben a SENER

Pese a que SENER dijo que nunca se concretó la incorporación de Víctor Rodríguez Padilla al organismo, usuarios en redes sociales exhibieron diversas publicaciones oficiales de la propia secretaría donde aparece el acusado.

Estas fueron realizadas dentro de este mismo mes de junio y, al momento de redacción de esta nota, siguen apareciendo en la cuenta de X (antes Twitter) del INEEL.

En ellas aparecen fotografías de Rodríguez Padilla e incluso una de ellas incluye una declaración donde agradece su nombramiento como nuevo titular del INEEL, contradiciendo directamente la versión oficial.