Sheinbaum reafirma apoyo a Venezuela tras llamada con Delcy

Informó que sostuvo una llamada con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para expresar sus condolencias por las víctimas de los terremotos

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La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo este viernes una llamada telefónica con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a quien expresó las condolencias del Gobierno de México por las víctimas que dejaron los terremotos registrados el pasado miércoles.

A través de sus redes sociales, la mandataria federal informó que durante la conversación manifestó la solidaridad del pueblo mexicano con los afectados por el desastre natural y reiteró el respaldo del país a las labores de atención de la emergencia.

"Hoy tuve llamada telefónica con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a quien expresé condolencias por las víctimas de los terremotos y reafirmé nuestro apoyo al pueblo venezolano. México ya despliega ayuda humanitaria en las zonas afectadas; estamos atentos a necesidades adicionales", escribió.

Sheinbaum agregó que, "en momentos difíciles, nuestra nación es solidaria con países hermanos".

Hoy tuve llamada telefónica con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a quien expresé condolencias por las víctimas de los terremotos y reafirmé nuestro apoyo al pueblo venezolano. México ya despliega ayuda humanitaria en las zonas afectadas; estamos atentos a… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 26, 2026

México ya desplegó su misión de rescate

Sheinbaum informó que el Agrupamiento "Yumare" ya se encuentra en territorio venezolano realizando labores de búsqueda y rescate.

La misión mexicana está integrada por 250 militares, 18 binomios caninos y dos representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores, bajo el mando de un general del Ejército.

"Este es el agrupamiento Yumare. Son 250 militares que llegaron, 18 canes y dos representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores", explicó.

De acuerdo con el informe, el contingente tiene como misión realizar operaciones de búsqueda y rescate de personas en riesgo ocasionado por un sismo.

Detalló que el apoyo mexicano llegó a Venezuela mediante tres aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana.

"Enviamos también insumos médicos, herramienta y equipo. Fueron recibidos ayer por la noche por autoridades de Venezuela. Iniciaron la descarga; son tres aviones y hoy en la mañana, muy temprano, ya iniciaron las labores de rescate, ya les asignaron un área y están en las labores de rescate", afirmó.

El material enviado incluye 10.7 toneladas de insumos médicos y 8.4 toneladas de herramientas y equipo especializado para rescate urbano.

Entre el equipo transportado destacan:

Botiquines de primeros auxilios.

Cascos, guantes, rodilleras, coderas y lámparas.

Equipo de protección personal.

Moto-tronzadoras.

Generadores eléctricos.

Cámaras de búsqueda tipo SearchCam.

Herramientas para corte y rescate.

La Guaira, principal destino del operativo

Las autoridades mexicanas informaron que, tras aterrizar en la Base Aérea "El Libertador", en el estado Aragua, el personal fue recibido por autoridades de ambos países.

Posteriormente comenzó la descarga del equipo y el traslado hacia La Guaira, recorrido de aproximadamente 136 kilómetros, con un tiempo estimado de dos horas y media.

Para facilitar el despliegue, el Gobierno venezolano asignó cinco camiones y 18 autobuses, que movilizaron al personal mexicano hasta la zona de desastre.

El plan operativo contempla la organización de los equipos de rescate, el despliegue en las áreas asignadas y, posteriormente, el regreso del personal conforme avancen las labores humanitarias.

"El Ejército y la Fuerza Aérea de primera ayudando al mundo": Sheinbaum

Por otra parte, la jefa del Ejecutivo destacó la rapidez con la que se movilizó la ayuda mexicana y reconoció el trabajo de las Fuerzas Armadas.