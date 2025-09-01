Cerrar X
Nacional

Rosa Icela entrega al Congreso el Primer Informe de Sheinbaum

El Primer Informe de Claudia Sheinbaum expone los resultados de su primer año de gestión en materia de política interior, exterior, económica y social

  • 01
  • Septiembre
    2025

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, acudió este lunes al Palacio Legislativo de San Lázaro para entregar el Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Rodríguez llegó al recinto a las 16:45 horas acompañada por legisladores de Morena, entre ellos Dolores Padierna y Alfonso Ramírez Cuéllar, y fue recibida por el coordinador parlamentario, Ricardo Monreal.

El documento fue entregado en un acto protocolario al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, en una ceremonia que duró menos de diez minutos.

A diferencia de 2023, cuando la entonces titular de la Segob, Luisa María Alcalde, ofreció un discurso de más de 20 minutos, Rosa Icela Rodríguez no dirigió palabras durante el evento. Tras la entrega, se tomó la fotografía oficial mientras legisladores de Morena coreaban: “Es un honor estar con Claudia hoy”.

Al acto asistieron representantes de todas las bancadas: Morena, Partido Verde, Partido del Trabajo, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, quienes en las próximas horas presentarán sus posicionamientos en torno al inicio del segundo año de sesiones.

El Primer Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum expone los resultados de su primer año de gestión en materia de política interior, exterior, económica y social.


