Rosa Icela ofrece disculpas a madres buscadoras

La secretaria de Gobernación se disculpó con colectivos de búsqueda por investigar los recursos usados para una manifestación en la Ciudad de México

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, ofreció una disculpa a los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas por haber iniciado una investigación sobre el origen de los recursos utilizados para trasladarse de Jalisco a la Ciudad de México y participar en la manifestación realizada el pasado 11 de junio.

Durante una reunión con 56 colectivos de búsqueda en Tabasco, en la que estuvo acompañada por la titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy, y el gobernador Javier May, la funcionaria aseguró que el asunto corresponde a un tema entre gobiernos y reiteró el reconocimiento de la administración federal a la labor de las familias buscadoras.

Junto con la fiscal general, @ErnestinaGodoy_, y el gobernador de @TabascoJavier, llevamos a cabo una mesa de diálogo con familiares y 56 colectivos de búsqueda de la región sur-sureste para compartir avances y fortalecer acciones que nos permitan alcanzar la verdad, la justicia… pic.twitter.com/35LWltjk6Z — Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) July 2, 2026

"Mi comentario sobre el tema fue únicamente para revelar esta acción, pero si ofendí a alguien, si alguien sintió que yo le faltaba el respeto, ofrezco disculpas sinceras".

Reitera que hubo información sobre un presunto apoyo oficial

Rodríguez sostuvo que el Gobierno federal recibió información, proporcionada por integrantes de los propios colectivos, sobre el presunto apoyo de un funcionario del estado de Jalisco para financiar el traslado de algunos grupos a la capital del país.

"Nosotros tuvimos información de los propios colectivos de búsqueda, que un funcionario público local de Jalisco ofreció apoyo para que colectivos viajaran a la Ciudad de México para que participaran en las manifestaciones del pasado 11 de junio; ellos mismos nos dijeron estar sorprendidos con la propuesta porque no es habitual dejar Jalisco para manifestarse en la Ciudad de México por esta oferta".

La secretaria no reveló la identidad ni el cargo del funcionario al que hizo referencia.

La investigación fue anunciada tras la protesta del 11 de junio

El pasado 11 de junio, Rosa Icela Rodríguez informó que la Secretaría de Gobernación investigaba el origen de los recursos empleados por los colectivos para trasladarse desde Jalisco a la Ciudad de México.

"Estamos recabando toda la información para conocer el origen de esos apoyos y determinar si existió alguna intención ajena a la legítima exigencia de búsqueda y justicia que encabezan las familias".

Reunión para fortalecer acciones de búsqueda

Horas después del encuentro en Tabasco, la titular de la Secretaría de Gobernación publicó un mensaje en su cuenta de X en el que señaló que la reunión con los colectivos tuvo como propósito compartir avances y fortalecer las acciones encaminadas a la búsqueda de personas desaparecidas.

"Compartir avances y fortalecer acciones que nos permitan alcanzar la verdad, la justicia y la no repetición. Porque detrás de cada expediente hay una persona desaparecida y una familia, que merece ser escuchada con respeto y atendida con dignidad".

La reunión se llevó a cabo con la participación de 56 colectivos de búsqueda y autoridades federales y estatales, como parte del diálogo entre el Gobierno y las familias de personas desaparecidas.