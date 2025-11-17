Acusa Sheinbaum golpeteo político en marcha del 15 de noviembre

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que la marcha del pasado 15 de noviembre, convocada en redes sociales como un movimiento de la Generación Z, fue un acto de golpeteo político impulsado con recursos económicos y con una participación que, dijo, no correspondió a su carácter juvenil.

Durante su conferencia matutina, la mandataria aseguró que la movilización no cumplió con el perfil juvenil que sus organizadores presumían.

“Es falso que los jóvenes no apoyen la transformación. No vamos a caer en la provocación y menos en la violencia”, dijo.

Pide investigar a sujeto que amenazó de muerte a policías

Sheinbaum informó que durante los hechos se identificó a un hombre que lanzó amenazas de muerte contra policías capitalinos que resguardaban la valla de seguridad.

Según detalló, el sujeto gritaba “van a morir” y aseguró portar armas de fuego, por ello pidió a las autoridades correspondientes iniciar una carpeta de investigación para identificar y sancionar al agresor.

Además, llamó a evitar cualquier escalada en las protestas: “Hacemos un llamado a la no violencia”.

“Había más adultos que jóvenes”, afirma

Sheinbaum señaló que, contrario a lo difundido, la mayoría de los asistentes eran adultos, incluidos rostros que describió como “caras conocidas de la marea rosa”, en referencia a figuras políticas de derecha que han participado en movilizaciones opositoras en años recientes.

“He visto caras muy conocidas: Acosta Naranjo, Belauzarán… muchos del PAN que dijeron que iban a ir pero que a la hora de la hora no fueron. Muchos adultos, pocos jóvenes”, declaró.

Sostuvo que la participación de estos grupos muestra que el movimiento tenía un trasfondo político y no una intención genuina de expresar demandas juveniles.

“Nosotros venimos de movilizaciones sociales, de marchas y siempre fueron pacíficas. Nosotros defendemos siempre el pacifismo internacional”, detalló.

Asegura que hubo financiamiento millonario

Además, insistió en que la movilización fue “impulsada con más de 90 millones de pesos”, aunque no detalló el origen de esos recursos.

Consideró que dicho financiamiento confirma que la protesta buscaba afectar al Gobierno federal más que expresar inquietudes juveniles.

Acusa presencia de grupos de choque

De acuerdo con la mandataria, durante la marcha se identificó la presencia de grupos de choque cuyo objetivo era derribar la barrera de seguridad colocada en el Zócalo capitalino.

Además, explicó que estos contingentes no buscaban marchar ni dialogar, sino generar confrontación con la policía y avanzar hacia Palacio Nacional, lo que, dijo, confirma una estrategia de provocación.

Defensa al derecho a manifestarse, pero sin violencia

Por otra parte, la titular del Poder Ejecutivo federal, reiteró que su gobierno respeta la protesta social, pero subrayó que no permitirá que la violencia marque las movilizaciones.

“Siempre vamos a defender el derecho a manifestarse, pero no vamos a permitir provocaciones ni agresiones”, sostuvo.

Comentarios