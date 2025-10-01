Sale nueva caravana migrante de Tapachula, Chiapas

Una nueva caravana de migrantes, la séptima en lo que va del año, salió este miércoles desde la frontera sur en busca de avanzar a otros estados de México donde puedan encontrar empleo y seguir el trámite de sus procesos de regularización.

Los migrantes no quieren llegar a Estados Unidos debido al endurecimiento de la política migratoria del presidente Donald Trump, sino salir del sur de México, donde denuncian condiciones precarias de vida y falta de respuesta a sus peticiones ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).

El contingente de unos 1.200 extranjeros está integrado en su mayoría por cubanos pero también hay de Honduras, Ecuador, Brasil y Haití.

El cubano Losiel Sánchez contó a The Associated Press que llegó a Tapachula en noviembre del año pasado buscando obtener la CBP-One, el documento que otorgaba el gobierno de Estados Unidos a los solicitantes de asilo, pero tras su cancelación por la llegada de Trump a la presidencia decidió quedarse en México y buscar documentos de estancia legal.

Para ello acudió en reiteradas ocasiones a la Comar sin que hasta ahora le hayan dado respuesta, por lo que decidió sumarse a la caravana con su esposa.

“Todo está caro y no alcanza para la renta. No hay trabajo, no te quieren dar trabajo si no tienes papeles. Todo mundo te pide papeles”, aseguró. “Por eso vamos buscando Ciudad de México para ver si nos dan otra alternativa que aquí en Tapachula no nos dan”, agregó Sánchez.

La cubana Anery Sosa dijo que este mes cumple un año desde que llegó a la fronteriza ciudad de Tapachula, donde no ha podido seguir con el papeleo debido al robo de sus documentos en un asalto.

Además recién tuvo a una niña, lo que le dificulta trabajar, y el salario de su marido no alcanza para alimentos ni alquiler.

“El plan es quedarse aquí en México, quiero a poner a la niña quien me la cuide para ponerme a trabajar”, expresó la mujer de 32 años.

El éxodo partió sin un líder aparente, como lo hicieron otros movimientos. En agosto el activista Luis García Villagrán, del Centro de Dignificación Humana, fue detenido previo a la salida de una caravana y liberado días después.

De acuerdo con los extranjeros se organizaron por cuenta propia a través de redes sociales y grupos de WhatsApp.

Desde el inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum se han registrado 16 caravanas. Muchos grupos se formaron apurados antes de la llegada de Trump al poder, pero a partir de que el republicano inició su gestión estos éxodos hacia Estados Unidos han cesado.

