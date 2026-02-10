Podcast
Deportes

Kimi Antonelli sale ileso tras accidente en San Marino

Kimi Antonelli, de 19 años, salió ileso de un accidente automovilístico en San Marino; su equipo Mercedes confirmó que no hubo otros vehículos involucrados

El piloto de Fórmula 1 Kimi Antonelli salió ileso de un accidente de tráfico ocurrido este sábado por la noche cerca de su domicilio en San Marino, informó este martes la escudería Mercedes.

De acuerdo con el equipo alemán, el joven italiano de 19 años no sufrió ninguna lesión y no hubo otros vehículos implicados en el incidente.

Confirma Mercedes el incidente

En un comunicado oficial, Mercedes detalló que las autoridades acudieron al lugar tras ser notificadas por el propio piloto.

“Podemos confirmar que Kimi estuvo involucrado en un accidente de tráfico el sábado por la noche cerca de su casa en San Marino. La policía acudió al lugar después de ser llamada por Kimi. Su coche fue el único involucrado y, aunque su vehículo resultó dañado, Kimi no sufrió ninguna herida”, señaló la escudería.

El diario deportivo La Gazzetta dello Sport reportó que el accidente involucró un superdeportivo Mercedes que se impactó contra un muro de contención a lo largo de la Superstrada de San Marino, en Italia.

Según el medio italiano, ya se abrió una investigación para determinar las causas del percance.

Mientras tanto, la actividad en la Fórmula 1 no se detiene. Las pruebas de pretemporada continúan este miércoles en el circuito de Bahrein, donde los equipos afinan detalles de cara al inicio de la nueva campaña.


