Sanciona EUA a 8 mexicanos y 12 empresas por nexos con carteles

Gobierno de la Unión Americana impuso dichas multas para intensificar las acciones contra el tráfico y producción de fentanilo

  • 06
  • Octubre
    2025

El Departamento del Tesoro sancionó a ocho personas y 12 empresas por su presunto vínculo con los hijos de Joaquín "el Chapo" Guzmán por el suministro de precursores.

Como parte de intensificar las acciones contra el tráfico de fentanilo, congelando bienes y empresas mexicanas, se estipularon dichas sanciones.

Dicha medida fue anunciada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos con el fin de frenar el tráfico y producción de fentanilo.

“Más de 500,000 estadounidenses han muerto por intoxicación con fentanilo”, expuso el subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley.

Entre los sancionados figuran cuatro miembros de la familia Favela López,  así como Jairo Verdugo Araujo y Gilberto Gallardo García, vinculados por lazos familiares y empresariales.

Según las autoridades, la red operaba en Culiacán, Sinaloa, utilizando una estructura de empresas fachada para enviar los productos químicos.

Esta facción ha supervisado la adquisición de precursores, la operación de laboratorios ilícitos y la distribución de drogas, lo que ha motivado su designación como organización terrorista.


