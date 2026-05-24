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Sancionan a funcionarios de Pemex, CFE, IMSS y Guardia Nacional

La Secretaría Anticorrupción sancionó a 9 personas servidoras públicas adscritas en las instituciones federales por faltas administrativas y conductas indebidas

  • 24
  • Mayo
    2026

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que sancionó a nueve personas servidoras públicas adscritas a distintas instituciones federales, entre ellas Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Guardia Nacional y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por diversas faltas administrativas y conductas indebidas.

Las medidas disciplinarias incluyeron suspensiones, amonestaciones, destituciones e inhabilitaciones, aplicadas a través de las Unidades de Responsabilidades de Pemex y CFE, así como de los Órganos Internos de Control de distintas dependencias federales.

Destituyen a funcionario de Pemex

En el caso de Pemex, la dependencia informó que José Z., encargado de la Residencia de Almacenamiento y Servicios Portuarios, fue destituido e inhabilitado por un año debido a que no atendió una demanda laboral.

Por otra parte, en la Guardia Nacional, las autoridades sancionaron con una suspensión de 30 días a José V., subagente, así como a los guardias Miguel O. y Yuri S., tras detectar que presentaron certificados sin validez oficial.

También hubo sanciones en Sepomex, CFE e IMSS

En el Servicio Postal Mexicano (Sepomex), la auxiliar postal Magdalena R. recibió una suspensión de 30 días luego de incurrir en faltas de respeto hacia una ciudadana.

Mientras tanto, la CFE aplicó una suspensión de tres días a Ruth M., oficinista comercial, por realizar contrataciones de suministro eléctrico incumpliendo los lineamientos establecidos.

En el IMSS, el médico familiar Fernando C., adscrito a una Unidad Médica de Alta Especialidad, fue sancionado con una amonestación pública por faltas de respeto hacia una compañera de trabajo.

Aplican medidas en DIF y ASIPONA Manzanillo

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) también impuso una amonestación pública a Rebeca A., subdirectora del organismo, por omitir expedientes en proceso de atención durante su rendición de cuentas.

En tanto, la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) Manzanillo sancionó con una amonestación privada a Andrea L., jefa de departamento, debido a que no elaboró bases de licitación con la documentación de soporte requerida por la normativa vigente.

Dependencia defiende legalidad de sanciones

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno aseguró que todas las medidas fueron aplicadas conforme a la ley y bajo criterios de proporcionalidad y gravedad de las faltas cometidas.

Asimismo, recordó que las personas sancionadas tienen derecho a impugnar las resoluciones y afirmó que defenderá las determinaciones sustentadas en evidencia y dentro del marco jurídico.

Finalmente, la dependencia reiteró su llamado a denunciar actos contrarios a los principios de legalidad, respeto e integridad mediante la plataforma SIDEC, reafirmando su compromiso con el combate a la corrupción y el fortalecimiento de la confianza ciudadana en las instituciones públicas.


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