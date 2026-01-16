Podcast
Poder_Judicial_de_la_Federacion_3e1200712b
Nacional

Sancionan a dos funcionarios judiciales por irregularidades

El Tribunal consideró que la falta de medidas para atender una situación médica constituyó una irregularidad grave, por lo que decidió suspender al funcionario

  • 16
  • Enero
    2026

El Tribunal de Disciplina Judicial resolvió sancionar a dos servidores públicos del Poder Judicial tras acreditar irregularidades en el ejercicio de sus funciones, una relacionada con la atención de un juicio de amparo y otra con un conflicto laboral.

En un primer asunto, el Tribunal impuso la suspensión de sueldo y labores a un secretario de acuerdos que actuaba como juez de distrito, por omisiones durante la tramitación de un juicio de amparo promovido por dos personas migrantes detenidas en una estación migratoria.

Según la investigación, las personas solicitaron amparo contra su detención y una posible deportación. El juzgador concedió medidas para evitar que fueran incomunicadas o trasladadas, pero no ordenó su liberación inmediata, a pesar de que ambos presentaban problemas graves de salud. Una de ellas se encontraba embarazada y había presentado sangrado, mientras que la otra padecía hipertensión severa.

El Tribunal consideró que la falta de medidas para atender esa situación médica constituyó una irregularidad grave, por lo que determinó la suspensión del funcionario, quien actualmente se desempeña como secretario de acuerdos.

En un segundo caso, la Comisión de Disciplina determinó la destitución de un secretario que se encontraba desempeñando funciones de magistrado, luego de comprobar que modificó documentos y simuló actos administrativos para obtener la renuncia de una oficial judicial sin que ella estuviera de acuerdo.

De acuerdo con la resolución, el funcionario utilizó su posición jerárquica para presionar a la trabajadora y lograr su salida del cargo. La investigación tomó en cuenta la relación de subordinación entre ambos y las circunstancias personales de la servidora pública. Con base en las pruebas recabadas, se ordenó la separación definitiva del servidor público.

Las sanciones fueron acordadas en la primera sesión ordinaria de 2026 de la Comisión de Disciplina.


