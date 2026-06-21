Luego de investigaciones efectuadas por dependencias, se estipularon multas que podían ir desde tres días de suspensión hasta inhabilitación de su ejercicio

Inicio / Nacional / Sancionan a 27 servidores públicos con multas de $777 millones

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno dio a conocer este domingo que sancionó a 27 servidores públicos luego de cometer diversas faltas que pueden llegar a considerarse graves.

En un comunicado, la dependencia detalló que estas personas podrían ser acreedoras desde una suspensión de tres días hasta inhabilitación por 10 años y multa económica por más de 777 millones de pesos.

#ComunicadoBuenGobierno



La Secretaría Anticorrupción y #BuenGobierno informa que a 27 personas servidoras públicas se les impuso sanciones que van desde una suspensión por 3 días hasta inhabilitación por 10 años y multa económica por más de 777 millones de pesos.



Las sanciones… pic.twitter.com/JHu6aSvt3D — Buen Gobierno México 🇲🇽 (@BuenGobierno_mx) June 21, 2026

Luego de diversas investigaciones efectuadas por la Unidad de Responsabilidad en Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como los Órganos Internos de Control en Alimentación para el Bienestar (AliBien), en la Secretaría de Gobernación (Segob) y en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se obtuvieron las pruebas suficientes que mostraron las infracciones.

Por ello, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) dio a conocer las siguientes sanciones por faltas graves:

AliBien: María "G", René "G", Miguel "C" y Juan "R" fueron acreedores de una inhabilitación por 10 años y sanción económica solidaria de $777.8 millones de pesos por ejercer en exceso recursos del Programa Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos para gastos de operación, además de usar indebidamente recursos de dicho programa para el Programa de Fertilizantes.

CFE: Ramiro "R", será inhabilitado por un año y multado con $9,000 pesos por recibir dinero para eliminar adeudos de energía eléctrica en 2023.

Segob: Shiddarta "V" se inhabilitará por un año con una sanción económica de $1,380 pesos por sustraer bienes propiedad del Instituto en 2021.

Pero por faltas que no fueron consideradas no graves, se impusieron las siguientes multas: