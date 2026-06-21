Inicio / Nacional / Sancionan a 27 servidores públicos con multas de $777 millones
Sancionan a 27 servidores públicos con multas de $777 millones
Luego de investigaciones efectuadas por dependencias, se estipularon multas que podían ir desde tres días de suspensión hasta inhabilitación de su ejercicio
Por Diana Valeria Leyva | 21 Junio 2026
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno dio a conocer este domingo que sancionó a 27 servidores públicos luego de cometer diversas faltas que pueden llegar a considerarse graves.
En un comunicado, la dependencia detalló que estas personas podrían ser acreedoras desde una suspensión de tres días hasta inhabilitación por 10 años y multa económica por más de 777 millones de pesos.
#ComunicadoBuenGobierno— Buen Gobierno México 🇲🇽 (@BuenGobierno_mx) June 21, 2026
La Secretaría Anticorrupción y #BuenGobierno informa que a 27 personas servidoras públicas se les impuso sanciones que van desde una suspensión por 3 días hasta inhabilitación por 10 años y multa económica por más de 777 millones de pesos.
Las sanciones… pic.twitter.com/JHu6aSvt3D
Luego de diversas investigaciones efectuadas por la Unidad de Responsabilidad en Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como los Órganos Internos de Control en Alimentación para el Bienestar (AliBien), en la Secretaría de Gobernación (Segob) y en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se obtuvieron las pruebas suficientes que mostraron las infracciones.
Por ello, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) dio a conocer las siguientes sanciones por faltas graves:
- AliBien: María "G", René "G", Miguel "C" y Juan "R" fueron acreedores de una inhabilitación por 10 años y sanción económica solidaria de $777.8 millones de pesos por ejercer en exceso recursos del Programa Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos para gastos de operación, además de usar indebidamente recursos de dicho programa para el Programa de Fertilizantes.
- CFE: Ramiro "R", será inhabilitado por un año y multado con $9,000 pesos por recibir dinero para eliminar adeudos de energía eléctrica en 2023.
- Segob: Shiddarta "V" se inhabilitará por un año con una sanción económica de $1,380 pesos por sustraer bienes propiedad del Instituto en 2021.
Pero por faltas que no fueron consideradas no graves, se impusieron las siguientes multas:
- Pemex: Luis "J", del Departamento de Tripulación de Operación y Mantenimiento Eléctrico en Chiapas, fue destituido e inhabilitado por tres meses por dirigirse de forma irrespetuosa a sus compañeros e introducir bebidas alcohólicas al centro de trabajo en 2025.
- Pemex: Margarita "S" y Graciela "P", adscritas a la Dirección Jurídica en Veracruz, recibieron una suspensión de 30 días por presentar de forma incorrecta una denuncia penal ante la FGR en 2024.
- SSPC: Manuel "S", del Centro Federal de Readaptación Social No. 15 CPS-Chiapas, fue inhabilitado por cuatro meses por introducir estupefacientes en 2023.
- IMSS: Marco "C", de la Coordinación de Operación y Evaluación Estratégica de la Ciudad de México, fue inhabilitado por tres meses por falsificar la firma de su superior jerárquico para justificar una inasistencia en 2024.
- IMSS: Yazmín "V", del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Norte en la Ciudad de México, recibió una suspensión de 15 días por faltas de respeto hacia otra servidora pública en 2023.
- GN: Gerardo "A", Michel "L", Jorge "C", Brenda "H" y Pedro "P", de la Jefatura General de Coordinación Policial, fueron suspendidos por 30 días por presentar constancias de estudios sin validez en evaluaciones de permanencia y transición de licencia oficial colectiva para portación de armas de fuego en 2024.
- SICT: María "G" y Mitzy "F", de la Dirección de Recursos Humanos de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, fueron suspendidas por 30 días por autorizar comisiones inexistentes para evitar descuentos de nómina en 2023.
- ATDT: Claudio "M", de la Dirección Adjunta de Administración del Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación, recibió una suspensión de 30 días por enviar mensajes de carácter sexual a una subordinada en 2024.
- CFE: Beatriz G., de la Zona de Distribución Orizaba, fue suspendida por 10 días por generar un contrato de energía eléctrica sin la documentación requerida y omitir adeudos existentes en 2024.
- CFE: Verónica "R", de la Zona Comercial Tula, recibió una suspensión de 10 días por generar 36 solicitudes de suministro de energía eléctrica sin contar con atribuciones para ello en 2024.
Infonacot: León G., de la Dirección Estatal en La Paz, Baja California Sur, fue suspendido por siete días por tramitar un crédito de 29 mil pesos sin verificar que la documentación correspondiera al solicitante en 2025.
- SE: Ignacio "R", de la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales, recibió una suspensión de tres días por faltas de respeto hacia una compañera de trabajo en 2024.
- SNDIF: Teresa "E" y Ricardo "C", de la Unidad de Asistencia e Integración Social de la Ciudad de México, recibieron una amonestación pública por malos tratos a subordinados y por omitir atender las denuncias presentadas en su contra en 2024.