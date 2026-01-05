SCJN defiende el derecho internacional ante conflictos globales

Sin mencionar de forma directa la reciente intervención de Estados Unidos en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) envió un mensaje en defensa del derecho internacional y contra la imposición de la “ley del más fuerte”.

Durante la inauguración del primer periodo de sesiones de 2026, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz expresó la convicción del Pleno de que los conflictos deben atenderse mediante el marco jurídico y no por la vía de la fuerza.

“No podemos permitir, ni tolerar, que sea la ley del más fuerte la que impere, la que se imponga y la que conduzca los destinos de nuestros países y del mundo entero”, señaló el titular del Poder Judicial de la Federación.

El mensaje fue pronunciado en sesión pública. En su intervención, Aguilar Ortiz hizo un llamado a mantener la confianza en el derecho como instrumento para resolver diferencias y construir una sociedad más justa y digna.

“Frente a los acontecimientos recientes en el ámbito internacional, yo quiero también expresar la convicción de todas las ministras, de todos los ministros de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la apuesta por el marco jurídico que nos hemos dotado para resolver nuestras diferencias y, sobre todo, para construir una sociedad más justa, más digna a todos los niveles”, expresó.

El ministro presidente abrió su mensaje con un saludo al público y un deseo de unidad nacional, en el inicio del nuevo año judicial.

“Aprovecho este momento para desearles, a todos y a todas, un feliz año. Que este 2026 sea de mucha salud, mucho trabajo, mucho éxito, en el ámbito personal, familiar, en sus comunidades y, desde luego, en nuestro país. Los convoco a estar unidos, a estar atentos al devenir de nuestra patria; estamos decididos a construir un México mejor para todos y para todas.”

Aguilar Ortiz reiteró su llamado a fortalecer la confianza en la ley como base del bienestar colectivo y la convivencia pacífica:

“Quiero convocar a todos a hacer de este marco jurídico el instrumento y la herramienta para construir una sociedad en paz, una sociedad de bienestar.”

El mensaje concluyó con la ratificación del compromiso del Pleno para iniciar sus actividades con la convicción de que el derecho debe prevalecer como principio rector de las relaciones entre los pueblos y de la vida nacional.

Comentarios