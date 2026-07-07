Suprema Corte revisará millonario adeudo de Interjet

La SCJN analizará si Miguel Alemán Velasco y Miguel Alemán Magnani deben responder por un crédito de $689.3 mdp por impuestos retenidos y no enterados al SAT

El cobro fiscal de $689.3 millones de pesos contra Miguel Alemán Velasco y Miguel Alemán Magnani, que ya había sido anulado por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, volverá a revisión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debido a que el SAT busca que ambos respondan por impuestos que Interjet retuvo y no entregó al fisco.

El caso involucra a ABC Aerolíneas, razón social de Interjet, durante los años 2018 y 2019, cuando, según la autoridad fiscal, la empresa retuvo ISR e IVA, pero no enteró esos recursos al Servicio de Administración Tributaria. Miguel Alemán Velasco, exgobernador de Veracruz, era presidente del Consejo de Administración de Interjet, mientras que Miguel Alemán Magnani se desempeñaba como vicepresidente y director general de la aerolínea, por lo que el SAT los consideró responsables del adeudo desde abril de 2020.

Sin embargo, los empresarios obtuvieron una resolución favorable, debido a que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa anuló en 2024 el crédito fiscal y determinó que no podían ser obligados a responder por esa deuda de Interjet.

Esa decisión se sustentó en un criterio previo del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, que concluyó que la figura utilizada por el SAT para realizar el cobro no estaba prevista de esa forma en el Código Fiscal durante 2018 y 2019, periodo en el que ocurrieron los hechos.

Por ello, el SAT impugnó la sentencia y solicitó que el caso continuara vigente. Ahora, por siete votos contra dos, el pleno de la Corte aceptó atraer los recursos de revisión fiscal 205/2025 y 253/2025, a propuesta del ministro Arístides Guerrero García.

Las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf votaron en contra de que la Corte atrajera el asunto, mientras que la mayoría consideró necesario revisar el alcance de la llamada responsabilidad solidaria, es decir, determinar cuándo una persona puede responder por las deudas fiscales de una empresa.

La revisión se concentrará únicamente en analizar si Miguel Alemán Velasco y Miguel Alemán Magnani pueden ser considerados responsables por el adeudo de ISR e IVA de Interjet correspondiente a los años 2018 y 2019, una empresa que dejó de operar en diciembre de 2020 y fue declarada en quiebra en abril de 2023.