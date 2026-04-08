Respalda Gobierno a UIF tras aval de SCJN para congelar cuentas

La presidenta Claudia Sheinbaum defendió la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para inmovilizar cuentas bancarias sin orden judicial previa, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avalara esta medida como constitucional.

Durante su conferencia matutina, la mandataria sostuvo que esta herramienta es fundamental para combatir delitos financieros, particularmente el lavado de dinero.

“La función de la UIF es evitar el lavado de dinero… para eso lleva investigaciones de manera permanente”, afirmó.

Lee la nota completa: Avala SCJN a UIF bloquear cuentas sin orden judicial

Una herramienta clave contra el dinero ilícito

Sheinbaum explicó que la UIF, órgano dependiente de la Secretaría de Hacienda, tiene la tarea de detectar y frenar operaciones con recursos de procedencia ilícita, lo que incluye casos de corrupción, delincuencia organizada y delitos de cuello blanco.

En ese contexto, defendió la necesidad de actuar con rapidez para evitar que los recursos sospechosos se sigan moviendo dentro del sistema financiero.

“La UIF nunca le ha cerrado la cuenta a una persona que no esté implicada en lavado de dinero”, aseguró.

Recordó que esta facultad no es nueva, pero había sido acotada por criterios judiciales que permitían a los afectados obtener suspensiones casi automáticas mediante amparos.

Según explicó, esto provocaba que las cuentas fueran liberadas rápidamente, dejando sin efecto las investigaciones.

“El trabajo de la UIF quedaba prácticamente inhabilitado”, sostuvo.

El fallo de la Corte y su alcance

El pasado 6 de abril, la SCJN resolvió la Acción de Inconstitucionalidad 58/2022 y confirmó la validez del artículo 116 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito, publicado en 2022 en el Diario Oficial de la Federación.

El máximo tribunal determinó que el congelamiento de cuentas:

No es una sanción, sino una medida preventiva

Se aplica ante indicios de delitos financieros

Es clave para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo

Con ello, se fortalece la capacidad del Estado para intervenir de manera oportuna en operaciones sospechosas.

La titular del Poder Ejecutivo Federal insistió en que fortalecer a la UIF es indispensable para cerrar espacios a la delincuencia organizada y a redes de corrupción.

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