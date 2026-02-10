Lenia Batres asume presidencia interina en la SCJN

Lenia Batres presidió de forma provisional la Suprema Corte ante la ausencia de Hugo Aguilar Ortiz, quien acudió a un acto oficial por la Fuerza Aérea.

La ministra Lenia Batres Guadarrama asumió este martes la presidencia en funciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ante la ausencia del ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz.

Aguilar Ortiz acudió como representante del Poder Judicial de la Federación a la ceremonia por el 111º aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana, por lo que Batres tomó la conducción de la sesión pública ordinaria.

De acuerdo con el artículo 19 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la ministra asumió provisionalmente la presidencia del máximo tribunal para el desarrollo de la sesión correspondiente al martes 10 de febrero de 2026.

Batres leyó el fundamento legal antes de dar su primer golpe de mallete, marcando así su estreno al frente de la Corte de manera interina.

La sesión inició a las 10:31 horas con el quórum mínimo de cinco integrantes, debido a la ausencia del ministro presidente y de los ministros Yasmín Esquivel Mossa, Giovanni Figueroa Mejía y Arístides Guerrero García.

Minutos después, los tres ministros se incorporaron cuando comenzó la discusión del primer proyecto.

Lenia Batres fue la segunda ministra más votada en la elección judicial de junio de 2025, con 5.8 millones de votos, lo que le permitirá presidir la SCJN cuando Hugo Aguilar Ortiz concluya su mandato en septiembre de 2027.

