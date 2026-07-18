Se prolonga comparecencia de Ernesto Ruffo ante jueza federal

La FGR analiza esa modificación corporativa al considerar que pudo formar parte de una estrategia para transferir la representación legal de la empresa

La audiencia judicial contra el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, se prolongó durante la madrugada y la mañana de este sábado, luego de que la comparecencia por videoconferencia fuera suspendida en al menos cinco ocasiones por recesos ordenados por la jueza de control Alejandra Ramírez de la Vega.

De acuerdo con fuentes judiciales, la diligencia comenzó el viernes a las 13:00 horas y, tras una primera pausa decretada hasta las 19:00 horas, continuó con nuevos recesos durante la noche y la mañana de este sábado. El más reciente se realizó entre las 08:00 y las 09:00 horas, tras lo cual la audiencia fue reanudada.

FGR presenta acusaciones por presunto huachicol fiscal

Durante la sesión, la Fiscalía General de la República (FGR) expone los elementos con los que sostiene que Ruffo Appel y otros coimputados presuntamente integraban una red dedicada al llamado huachicol fiscal, considerada por las autoridades como la de mayor dimensión detectada en el país.

Mientras la audiencia permanece en desarrollo, en las inmediaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en la Ciudad de México, continúa desplegado un operativo con unidades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Secretaría de Marina, ante la posibilidad de que el exmandatario sea trasladado al penal federal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.

Investigación alcanza a empresa vinculada a Ruffo Appel

La investigación también alcanza a la empresa Ingemar, S.A. de C.V., vinculada a Ruffo Appel. Según las indagatorias, en marzo de este año la compañía notificó a la Secretaría de Economía el nombramiento de Guadalupe Hernández Hinojosa como directora general ejecutiva y apoderada legal.

La FGR analiza esa modificación corporativa al considerar que pudo formar parte de una estrategia para transferir la representación legal de la empresa y dificultar las acciones judiciales contra sus principales socios.

De acuerdo con la investigación, el cambio fue formalizado el 6 de marzo de 2026 mediante escritura notarial. Además de Ruffo Appel, detenido, también figura como coimputado Ricardo Thompson Navarro, mientras que el fundador de la empresa, José Merino Valdés Cuervo, permanece prófugo de la justicia.