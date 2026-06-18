Se reportaron dos sismos de 4 y 3.8 que sacudieron Hidalgo

Dos sismos de magnitud 4.0 y 3.8 se registraron en Hidalgo durante la madrugada. Autoridades confirmaron que no hubo daños ni personas lesionadas

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Dos sismos de baja magnitud se registraron durante la madrugada de este jueves 18 de junio en el estado de Hidalgo, informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN). Hasta el momento, las autoridades no reportan personas lesionadas ni afectaciones materiales.

Los movimientos telúricos fueron percibidos en diversos municipios del Valle del Mezquital, donde habitantes reportaron un fuerte estruendo y vibraciones alrededor de las 3:00 de la mañana.

Los movimientos ocurrieron en Progreso e Ixmiquilpan

De acuerdo con el SSN, el primer sismo ocurrió a las 03:19 horas y alcanzó una magnitud de 4.0. Su epicentro se localizó a siete kilómetros al noreste de Progreso de Obregón, con una profundidad de cinco kilómetros.

SISMO Magnitud 4.0 Loc 7 km al NORESTE de PROGRESO, HGO 18/06/26 03:19:08 Lat 20.30 Lon -99.16 Pf 5 km pic.twitter.com/VkxyRWy6Kd — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) June 18, 2026

El segundo movimiento se registró a las 03:47 horas, con magnitud de 3.8.

El epicentro se ubicó a 18 kilómetros al este de Ixmiquilpan y tuvo una profundidad de 3.8 kilómetros.

SISMO Magnitud 3.8 Loc. 18 km al ESTE de IXMIQUILPAN, HGO 18/06/26 03:47:03 Lat 20.47 Lon -99.04 Pf 3 km — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) June 18, 2026

Los sismos fueron percibidos en municipios como Mixquiahuala, Progreso, Ixmiquilpan, Tezontepec de Aldama y Actopan, entre otros.

Protección Civil descarta afectaciones

Tras los movimientos, corporaciones de Protección Civil realizaron recorridos de supervisión y monitoreo en la región sin detectar daños en viviendas, infraestructura pública ni servicios básicos.

El gobernador Julio Menchaca Salazar informó que no existen afectaciones a la población ni pérdidas materiales y señaló que las unidades de Protección Civil estatal y municipal mantienen acciones de verificación en la zona.

En Tezontepec de Aldama, la Dirección de Protección Civil y Bomberos indicó que el sismo y algunas réplicas menores fueron perceptibles debido a la cercanía con el epicentro.

La dependencia activó los protocolos de seguridad e inspeccionó edificios altos, espacios públicos, zonas de riesgo e infraestructura urbana.

Como resultado de esas revisiones, no se encontraron daños estructurales ni condiciones que representen riesgo para la población. La dependencia continuará con el monitoreo preventivo e invitó a la ciudadanía a reportar cualquier afectación que pudiera detectarse posteriormente.

Protección Civil de Tula también confirmó que no se registraron daños estructurales ni afectaciones en el municipio.

Se suman a otros sismos percibidos este año

Los movimientos registrados en el Valle del Mezquital se agregan a otros sismos percibidos recientemente en Hidalgo. El 4 de mayo, un temblor de magnitud 5.6 con epicentro cerca de Pinotepa Nacional, Oaxaca, fue sentido en la entidad sin dejar afectaciones.

De igual forma, un sismo de magnitud 5.7 ocurrido el 8 de febrero en Oaxaca y otro de magnitud 5.0 registrado el 16 de enero en Guerrero fueron percibidos en territorio hidalguense, aunque en ambos casos las autoridades descartaron daños.