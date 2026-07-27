Redes sociales y caso Dafne Zapata: Mañanera 27 de julio

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lideró su habitual conferencia matutina en Palacio Nacional, donde se revisaron temas prioritarios para la nación

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lideró su habitual conferencia matutina en Palacio Nacional, donde se revisaron temas prioritarios para la nación y los progresos registrados en su administración.

Sigue con El Horizonte el desarrollo minuto a minuto de La Mañanera del Pueblo.

Fin de la Mañanera del Pueblo

Sheinbaum aguarda informe de la Segob sobre Ayotzinapa para pronunciarse respecto a la CNDH

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que está a la espera de que la Secretaría de Gobernación concluya y presente los resultados de la investigación sobre el caso Ayotzinapa; hasta contar con esa información, emitirá su postura respecto a las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Asimismo, recalcó que mantiene comunicación permanente con los familiares de las víctimas.

Sheinbaum confirma reapertura de frontera para ganado en agosto por avances contra el gusano barrenador

La presidenta informó que la reapertura de la frontera para la exportación de ganado hacia Estados Unidos se concretará durante la segunda o tercera semana de agosto de 2026, iniciando con el estado de Sonora.

Destacó que este avance refleja una colaboración técnica sólida con el gobierno estadounidense, orientada a detener la propagación del gusano barrenador, plaga que causa graves perjuicios a la actividad ganadera, tras más de un año de trabajo conjunto.

"No existe ninguna campaña en contra de Argentina": Sheinbaum desmiente acusación de Milei

Ante las declaraciones del presidente de Argentina, Javier Milei, quien señaló que Brasil y México financian una supuesta "campaña antiargentina", la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó la versión:

“Es falso, no hay ninguna campaña en su contra”.

Al respecto, resaltó que cada nación cuenta con el derecho a la autodeterminación de sus pueblos y agregó que, por el contrario, México también ha recibido señalamientos infundados desde otros países.

SEP advierte que educación militarizada no es legal y reitera protección a menores tras caso Dafne Zapata

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, aclaró que la normativa vigente no faculta la implementación de modelos educativos militarizados.

En ese sentido, informó que el viernes pasado se giró un oficio a todas las autoridades estatales, instancia encargada de otorgar permisos de funcionamiento a planteles, para recordarles que la Constitución prohíbe este tipo de esquemas.

Asimismo, subrayó que las leyes vigentes garantizan la integridad de niñas, niños y adolescentes frente a cualquier acto de maltrato, en relación con el caso de Dafne Zapata.

Sheinbaum y SEP llaman a pronta solución por polémica en examen de admisión de la UNAM

Ante la controversia surgida en torno al proceso de ingreso a la Universidad Nacional Autónoma de México, la presidenta Claudia Sheinbaum indicó que corresponde a la institución atender el asunto.

Reconoció no contar con todos los detalles de lo ocurrido, pero subrayó la importancia de resolverlo a la brevedad para garantizar certeza a los aspirantes.

Por su parte, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que hasta el momento las inscripciones han sido aplazadas mientras se analizan las acciones a seguir, y reiteró el respaldo del gobierno federal para colaborar en lo que la universidad requiera.

Sheinbaum confirma que video con amenazas a Monreal y atribución de homicidios es falso

Ante la difusión de un material audiovisual en el que presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa se adjudican 10 homicidios registrados en Zacatecas y lanzan advertencias contra el gobernador Saúl Monreal, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que, tras revisión del gabinete de Seguridad, se determinó que el contenido no es real.

"Que lo decida el pueblo de Nicaragua": Sheinbaum ante anuncio de fin de comicios

Ante las declaraciones del mandatario nicaragüense Daniel Ortega sobre la cancelación de futuras elecciones, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que el principio fundamental es la autodeterminación de los pueblos.

“Lo que decida la ciudadanía de Nicaragua es lo que debe prevalecer; nosotros siempre nos mantenemos a favor de la democracia en toda su amplitud”, expresó.

México lidera medallero de Juegos Centroamericanos; Sheinbaum felicita a deportistas

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó un video para reconocer el desempeño de los atletas nacionales, quienes mantienen el primer lugar en la tabla de medallas de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Con un tono ameno, aprovechó para relacionar el logro con el tema central de la conferencia.

“Estoy segura de que estos jóvenes no pasaban ocho horas seguidas frente al celular”, expresó entre risas.

Sheinbaum felicita a Isaac del Toro tras obtener el tercer lugar en el Tour de Francia 2026

La mandataria federal proyectó un mensaje en reconocimiento al desempeño del ciclista mexicano Isaac del Toro, quien alcanzó el tercer puesto en la edición 2026 del Tour de Francia.

Al respecto, resaltó que el deportista, con solo 22 años, es considerado el mejor ciclista joven del mundo.

Lee la nota completa: Isaac del Toro gana primer podio mexicano en Tour de Francia 2026

Detalla inversión en pozos radiales para garantizar suministro en Acapulco ante fenómenos meteorológicos

La titular del Poder Ejecutivo federal explicó que se optó por la instalación de pozos radiales, los cuales captan agua subterránea proveniente del cauce del río, la filtran y cuentan con bombas ubicadas a una altura de entre nueve y once metros.

El objetivo de esta elección, señaló, es evitar que la infraestructura resulte dañada ante el paso de fenómenos como huracanes intensos, aunque reconoció que se trata de una inversión de gran magnitud.

Sheinbaum reconoce inquietud de padres y busca consenso para regular uso de celulares en escuelas

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que existe una gran preocupación entre madres y padres de familia por el uso de teléfonos móviles dentro de los planteles educativos.

Asimismo, indicó que se trabajará en construir un acuerdo amplio para que la propuesta de regulación se aplique de manera adecuada en las escuelas del país.

Advierten cómo los videojuegos y plataformas digitales afectan el desarrollo cerebral de jóvenes

Lucía Magis-Weinberg, doctora en neurodesarrollo e investigadora de la Universidad de Washington, detalló que entre los 10 y los 25 años el cerebro atraviesa una transformación profunda que avanza de forma distinta según la zona y la edad.

El sistema límbico, encargado de las emociones y las recompensas, madura alrededor de los 15 años, mientras que el sistema frontoparietal, responsable del control y la regulación de conducta, termina de consolidarse entre los 20 y los 25 años.

Debido a este desfase, en esta etapa existe mayor vulnerabilidad ante hábitos perjudiciales y riesgos para la salud mental.

La especialista resaltó que tanto los videojuegos como las plataformas digitales inciden directamente en el sistema de recompensas cerebral, interactuando con este proceso de maduración aún en curso.

Nuevas generaciones podrían perder hasta 20 años de vida por uso de redes sociales, alertan

La maestra en orientación psicológica y experta en prevención de adicciones, dio a conocer datos de los organismos Concieo y LLYC que advierten que las generaciones actuales podrían destinar el equivalente a dos décadas de su existencia al consumo de plataformas digitales.

Al dirigirse a la mandataria federal, lanzó un llamado a la acción y manifestó que pone a su consideración esta propuesta, con el compromiso de seguir aportando información y promoviendo la concientización sobre el tema.

Exponen sobre cómo afectan la tecnología y las redes sociales al cerebro

Tania Jiménez García, directora general de Concieo A. C. Ciudad de México, detalló el proceso que ocurre en el organismo ante estímulos digitales y sustancias:

En condiciones normales, actividades cotidianas como hacer ejercicio, terminar una tarea, comer o descansar liberan dosis moderadas de dopamina, el neurotransmisor encargado de generar placer; esta cantidad es suficiente para activar los receptores y motivar a la persona a repetir esas conductas saludables.

Sin embargo, el consumo de drogas o el uso excesivo de dispositivos y videojuegos provoca una liberación de dopamina mucho mayor a la natural, lo que produce una sensación de gratificación inmediata pero desmedida.

"Como mecanismo de defensa ante esa sobreestimulación constante, el cerebro reduce a la mitad sus receptores de dopamina y elimina o inactiva otros. Con el tiempo, esto hace que las actividades cotidianas ya no resulten satisfactorias, disminuyendo la capacidad de atención y obligando a buscar cantidades cada vez mayores de estímulo para sentir placer", explicó.

Mario Delgado aborda uso de tecnologías y redes sociales en menores y adolescentes

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, expone sobre el aprovechamiento y los alcances de las herramientas digitales, así como de las plataformas sociales, entre la población infantil y juvenil del país.

“Es importante analizar el tema de las redes y el impacto que tienen más allá de las escuelas. Lo que quiere la Presidenta es que hagamos conciencia del impacto que tiene en su desarrollo, en su crecimiento, porque son menores de edad que están desarrollándose físicamente", señaló.

Profeco destaca precio promedio del diésel en $27.05 pesos y mantiene meta de $910 pesos para la canasta básica

Iván Escalante Ruiz, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), informó que se dará seguimiento a todas las estaciones de servicio que comercializan diésel sin apegarse al Acuerdo Voluntario para la Estabilización del combustible.

Asimismo, detalló que el valor promedio nacional del insumo se sitúa actualmente en $27.05 pesos.

Por otra parte, el funcionario reiteró que el objetivo establecido para el costo de la canasta básica a nivel nacional se mantiene en $910 pesos.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezará un análisis sobre los efectos que tienen las plataformas digitales en niñas, niños y adolescentes, acompañada de un grupo integrado por autoridades educativas y especialistas en la materia.

Participarán en la presentación: