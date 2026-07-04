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Sedena decomisa 84,000 cigarros falsificados en el AIFA
El hallazgo es el resultado de las acciones permanentes de inteligencia aduanera, análisis de riesgo y el fortalecimiento de los mecanismos de control
Por Carlos Nava | 04 Julio 2026
En un golpe al contrabando y al comercio ilegal, la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), detectó y aseguró un cargamento de 84,000 cigarrillos presuntamente apócrifos en la aduana del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). La mercancía ilegal procedía de Bélgica.
El hallazgo es el resultado de las acciones permanentes de inteligencia aduanera, análisis de riesgo y el fortalecimiento de los mecanismos de control en las operaciones de comercio exterior que se implementan en las terminales del país.
Inteligencia y revisión estratégica
De acuerdo con el reporte oficial, la detección fue posible gracias a los rigurosos procesos de revisión documental y operativa realizados por personal especializado.
Utilizando herramientas de análisis estratégico, perfiles de riesgo y mecanismos de vigilancia aduanera, las autoridades identificaron inconsistencias en el cargamento, lo que permitió canalizar la operación para una inspección especializada.
Con estas acciones, se fortalecen las capacidades institucionales para supervisar las operaciones de comercio exterior, reforzar la trazabilidad documental y prevenir el ingreso de mercancías que incumplan con la normatividad aplicable.
Compromiso con la seguridad nacional
Tras el aseguramiento, la ANAM y la SEDENA refrendaron su compromiso con el fortalecimiento de la inteligencia aduanera, la inspección y el control de las mercancías que ingresan al país.
Asimismo, las autoridades federales reiteraron que mantendrán estas acciones permanentes, las cuales contribuyen directamente a la seguridad nacional, la protección de la legalidad y el combate a posibles conductas ilícitas en el comercio exterior de México.