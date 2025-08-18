Cerrar X
Nacional

Refuerzan lucha en Sinaloa; capacitarán a policías estatales

La Sedena asumió el control operativo en áreas clave de la seguridad pública de Sinaloa y autorizó a la policía estatal el uso de armas exclusivas del Ejército

  18
  Agosto
    2025

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) asumió el control operativo en áreas clave de la seguridad pública en Sinaloa y autorizó a la policía estatal el uso de armamento exclusivo del Ejército. Además, anunció que en los próximos días iniciará la capacitación de sus elementos como parte de la estrategia contra la violencia generada por los cárteles.

El anuncio se dio en el marco de la entrega de 100 patrullas al gobierno estatal. En el evento, el secretario de la Defensa, general Ricardo Trevilla Trejo, y el gobernador Rubén Rocha Moya firmaron un convenio de colaboración que incluye el reclutamiento, capacitación y adiestramiento de 150 policías estatales, con el objetivo de reforzar la lucha contra el crimen organizado en la entidad.

“El reclutamiento de 150 agentes estatales (se hará) mediante la selección sistematizada de candidatos sometidos a rigurosas evaluaciones físicas, médicas, psicológicas, toxicológicas y de control de confianza, los que una vez aprobados serán adiestrados por instructores especializados de la Guardia Nacional”, dijo el Trevilla.

También reveló que, desde el pasado 20 de julio, la Defensa dio un impulso a la estrategia de seguridad en Sinaloa mediante la implementación de tres acciones: mayor participación del personal militar en diversos frentes, fortalecimiento de las autoridades estatales y contribución al restablecimiento del tejido social.

“Por lo que se refiere al apoyo a autoridades estatales encargadas de la seguridad pública, las acciones más relevantes son la ocupación de cargos de mando y dirección en las estructuras de seguridad pública, el reforzamiento a la policía estatal con elementos de fuerzas especiales, armamento, material, equipo y vehículos blindados”, explicó.

Destacó también la autorización de la Defensa para otorgar a la policía estatal la licencia oficial colectiva que le permite contar con armamento de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, así como la evaluación de sus elementos en el Centro de Control y Confianza de la Guardia Nacional y la instalación de cámaras de videovigilancia y centros de monitoreo en Culiacán, operados por personal militar.

“La presencia del personal militar en todo el Estado continuará incrementándose en caso de ser necesario de acuerdo a los requerimientos de la población de Sinaloa”, señaló.

Durante el acto, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, advirtió que es forzoso reforzar a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Fiscalía General estatales para garantizar una paz duradera.

“El fortalecimiento de las instituciones de seguridad del Estado es necesario para lograr una seguridad a largo plazo. Necesitamos forzosamente fortalecer a la Secretaría de Seguridad Estatal y a la Fiscalía General de Justicia del estado”, afirmó.

García Harfuch añadió que los esfuerzos de las instituciones de seguridad y de las Fuerzas Armadas en Sinaloa han dado frutos, pues a la fecha el promedio diario de homicidios bajó de 5.9 a 3.6 y, en lo que va de agosto, suman 58 homicidios. También destacó que, desde el inicio del operativo en octubre del año pasado, se han registrado 1,615 detenidos por delitos de alto impacto, más de 3,000 armas aseguradas, 64 toneladas de droga incautadas y 105 narcolaboratorios desmantelados.


