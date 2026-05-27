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Sedena reporta 42,000 detenciones y destruye 2,325 laboratorios

El titular de la Sedena aseguró que las acciones representan un golpe directo a las estructuras criminales y una reducción importante en su capacidad operativa

  • 27
  • Mayo
    2026

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que, como parte de la estrategia federal de seguridad, se han detenido 42,766 personas vinculadas con delitos de alto impacto y se han destruido 2,325 laboratorios clandestinos utilizados para la fabricación de drogas sintéticas.

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el titular de la Sedena, General Ricardo Trevilla Trejo, presentó un balance de las operaciones realizadas por las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional desde octubre de 2024.

“El aseguramiento de estas armas y la destrucción de laboratorios representan un golpe significativo a las estructuras criminales”, señaló el mando militar.

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Decomisan armas y toneladas de droga

El informe detalló que las autoridades han asegurado 22,413 armas de fuego en distintos operativos desplegados en el país. De acuerdo con la Sedena, el arsenal decomisado equivale al poder de fuego de aproximadamente 30 batallones de infantería.

Además, se reportó la incautación de 192 toneladas de droga, principalmente metanfetaminas, así como la destrucción de laboratorios con capacidad de producir hasta 17 toneladas anuales de narcóticos.

Trevilla Trejo afirmó que estas acciones impiden que millones de dosis lleguen a las calles y afecten principalmente a jóvenes.

“Se generan pérdidas millonarias para las organizaciones criminales, debilitando sus recursos para compra de armas, reclutamiento y corrupción”, sostuvo.

El secretario de la Defensa destacó también la consolidación de la Guardia Nacional tras su incorporación formal a la Sedena en octubre de 2024.

Actualmente, la corporación cuenta con más de 91 generales, 506 jefes, 4,069 oficiales y alrededor de 35,000 elementos de tropa especializados en labores de seguridad pública.

Como parte del fortalecimiento operativo, se integró una Fuerza Especial Conjunta conformada por 180 elementos altamente capacitados, apoyados con helicópteros, vehículos tácticos y drones de última generación.

Estas unidades han participado en operativos de alto impacto y en la captura de líderes criminales considerados objetivos prioritarios.

Ocho estados concentran despliegue prioritario

La Sedena informó que el despliegue nacional supera los 107,000 elementos del Ejército y Guardia Nacional, con especial atención en ocho entidades que concentran más del 50% de los homicidios dolosos registrados en el país.

Las operaciones incluyen patrullajes permanentes, labores de inteligencia y presencia en regiones rurales y de difícil acceso donde grupos criminales mantienen actividades relacionadas con la producción y distribución de drogas.

El gobierno federal aseguró que la estrategia continuará enfocada en debilitar la capacidad operativa y financiera de las organizaciones criminales mediante aseguramientos, detenciones y destrucción de infraestructura utilizada para actividades ilícitas.


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