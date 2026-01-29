Podcast
Whats_App_Image_2026_01_29_at_2_29_42_PM_0a2d0af000
Tamaulipas

440 kilos de estupefacientes son incinerados por la Sedena

Durante el evento se informó que los narcóticos destruidos son resultado del trabajo coordinado entre autoridades federales, estatales y municipales

  • 29
  • Enero
    2026

Como parte de las acciones prioritarias del Gobierno Federal para garantizar la paz, la seguridad y la justicia en el país, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) llevó a cabo en Reynosa la ceremonia de incineración de diversos enervantes y drogas consideradas altamente peligrosas para la sociedad, las cuales fueron aseguradas durante distintos operativos realizados en varias regiones de Tamaulipas.

Cantidad de enervantes incineradas

Durante el evento se informó que los narcóticos destruidos son resultado del trabajo coordinado entre autoridades federales, estatales y municipales, como parte de los esfuerzos para combatir a los grupos delictivos y prevenir las adicciones.
De acuerdo con el reporte oficial, las sustancias incineradas corresponden: 

•    299.63 kilogramos de marihuana
•    0.116900 kilogramos de benzocaína 
•    6.7424 kilogramos de clorhidrato de cocaína 
•    120.753 kilogramos de clorhidrato de metanfetamina 
•    0.778 kilogramos de cocaína
•    16.9207 kilogramos de metanfetamina, además de 75 objetos considerados como instrumentos del delito.

Encabezan estrategia para reducción de distribución de drogas 

Las autoridades destacaron que estas acciones forman parte de la Estrategia Nacional para Combatir y Prevenir las Adicciones, impulsada por el Gobierno de la República, cuyo objetivo es reducir la disponibilidad de drogas en las calles y proteger la salud de la población, especialmente de niñas, niños y jóvenes.

Con esta incineración, el Ejército Mexicano, en coordinación con la fiscalía general de la República, la Guardia Nacional y la Guardia Estatal, refrendó su compromiso de velar por la seguridad de los ciudadanos y continuar con operativos que permitan debilitar la operación de los grupos delictivos en la entidad.

Las autoridades reiteraron que la colaboración entre los distintos órdenes de gobierno es fundamental para fortalecer la seguridad y avanzar hacia un entorno de mayor tranquilidad para las familias tamaulipecas.


