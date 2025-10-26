Sedena mantiene apoyo a población afectada por las lluvias

La Secretaría de la Defensa Nacional informó este sábado que, como parte de la aplicación del Plan DN-III-E, personal del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional mantiene acciones de auxilio a la población afectada por las intensas lluvias registradas en Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz.

Del 9 al 24 de octubre, se han desplegado 8,859 elementos: 5,411 del Ejército Mexicano, 218 de la Fuerza Aérea y 3,230 de la Guardia Nacional.

El operativo ha permitido realizar 903 operaciones aéreas, evacuar a 434 personas, entregar más de 323 mil despensas y habilitar cerca de 90 albergues para más de 8,600 damnificados.

En Hidalgo, participaron 1,832 elementos y se habilitaron 46 albergues.

En Puebla, 2,179 efectivos realizaron 286 vuelos y distribuyeron más de 226 mil litros de agua.

En Querétaro, 590 militares efectuaron labores de rescate y limpieza en la Sierra Gorda.

En San Luis Potosí, 550 elementos atendieron a la población de la región Huasteca, mientras que en Veracruz, el estado más afectado, se mantiene un despliegue de 3,708 efectivos, con 31 albergues y más de 100 mil despensas entregadas.

La Sedena destacó además el traslado de una planta potabilizadora a Huehuetla, Hidalgo, con capacidad para producir mil litros de agua por hora, con el objetivo de reforzar el suministro en las zonas más afectadas.

