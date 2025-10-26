Cerrar X
G4_MY_Ho_PW_0_AA_Ms_Pf_5b9cf83b73
Nacional

Sedena mantiene apoyo a población afectada por las lluvias

Del 9 al 24 de octubre, se han desplegado 8,859 elementos: 5,411 del Ejército Mexicano, 218 de la Fuerza Aérea y 3,230 de la Guardia Nacional

  • 26
  • Octubre
    2025

La Secretaría de la Defensa Nacional informó este sábado que, como parte de la aplicación del Plan DN-III-E, personal del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional mantiene acciones de auxilio a la población afectada por las intensas lluvias registradas en Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz.

Del 9 al 24 de octubre, se han desplegado 8,859 elementos: 5,411 del Ejército Mexicano, 218 de la Fuerza Aérea y 3,230 de la Guardia Nacional.

El operativo ha permitido realizar 903 operaciones aéreas, evacuar a 434 personas, entregar más de 323 mil despensas y habilitar cerca de 90 albergues para más de 8,600 damnificados.

En Hidalgo, participaron 1,832 elementos y se habilitaron 46 albergues.

En Puebla, 2,179 efectivos realizaron 286 vuelos y distribuyeron más de 226 mil litros de agua. 

En Querétaro, 590 militares efectuaron labores de rescate y limpieza en la Sierra Gorda. 

En San Luis Potosí, 550 elementos atendieron a la población de la región Huasteca, mientras que en Veracruz, el estado más afectado, se mantiene un despliegue de 3,708 efectivos, con 31 albergues y más de 100 mil despensas entregadas.

La Sedena destacó además el traslado de una planta potabilizadora a Huehuetla, Hidalgo, con capacidad para producir mil litros de agua por hora, con el objetivo de reforzar el suministro en las zonas más afectadas.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

x_1_f168c63868
Jóvenes de Allende aparecen con vida tras días de secuestro
inter_caza_chino_70245c2549
China vuela aviones cerca de Taiwán previo a reunión con Trump
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_1_b9118b6c41
Detienen a siete con armas exclusivas del Ejército en Coahuila
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_10_27_T094302_584_3496a65924
Wall Street abre con alza de Dow Jones por acuerdo de EUA y China
sismo_montemorelos_e794828467
Registran sismo de magnitud 6.5 en archipiélago del Caribe
sheinbaum_trump_intervencion_dc9dafb2b4
Rechaza Presidencia intervención de EUA contra cárteles
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_10_25_T105236_182_1dddebdb4b
Buena calidad del aire en Monterrey y zona metropolitana
G4_H3009_Wc_A_Abzym_2582d47458
Nuevo León cierra siete pedreras por explotar áreas protegidas
Whats_App_Image_2025_10_24_at_7_48_21_PM_1_ff9911a7c8
Productores y gobierno impulsan industria carbonífera en Coahuila
publicidad
×