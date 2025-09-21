Hallan narco bodegas en tres municipios del Estado

En una operación de gran alcance, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal (SSPC), dirigida por Omar García Harfuch, llevó a cabo una serie de operativos apoyados por corporaciones locales y federales, logrando desmantelamiento de bodegas clandestinas en la entidad, que albergaban más de 420 litros de precursores químicos destinados a la elaboración de drogas sintéticas.

Las autoridades lograron detenciones, cateos y aseguramiento de drogas, armas y el hallazgo de bodegas con precursores químicos para producir metanfetamina, en los municipios de Monterrey, Guadalupe y García.

Estas intervenciones enmarcadas en la estrategia Nacional de Seguridad contaron con el apoyo de la Fiscalía General de Justicia del Estado, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Guardia Nacional y Fuerza Civil.

Tras realizar vigilancias fijas y móviles, así como trabajos de investigación, identificaron el inmueble, recabaron datos de prueba suficientes que fueron entregados a un Juez de Control, quien otorgó las órdenes de cateo.

Uno de los golpes más significativos, el cual derivó los cateos del pasado viernes, se dio el 10 de septiembre, cuando un operativo en un inmueble con razón social “Paquetería JR” en la Avenida Los Ángeles, en la colonia Del Norte, en Monterrey, permitió el aseguramiento de 420 litros de precursores químicos para la elaboración de drogas sintéticas.

Posteriormente, el 19 de septiembre se dieron incursiones a los inmuebles ubicados en la Colonia Vidriera, en Monterrey, otro en la Colonia Sierra Morena, en Guadalupe, y en la Colonia Real San Felipe, en García.

BODEGAS CLANDESTINAS EN LA ZONA METROPOLITANA

Las autoridades continuaron su ofensiva el 19 de septiembre con tres cateos simultáneos en la zona metropolitana:

En García: Tras una denuncia anónima, se aseguró un inmueble en la calle San Lázaro, en la colonia Real San Felipe, en García.

En su interior, las autoridades encontraron cartuchos útiles, dosis de cristal y cocaína, así como efectivo, logrando el aseguramiento: de un inmueble, ocho cartuchos calibre .32 mm, 10 dosis de cristal, 29 dosis de cocaína, $17,211 pesos en efectivo y diversa documentación

En Guadalupe: En una vivienda de la calle Sierra Nogales, de la colonia Sierra Morena, se logró la detención de Diana N, de 66 años, y Luis N 36 años, y el aseguramiento de un inmueble.

Además, se incautaron dos armas largas y una corta, 97 cartuchos calibre .223, tres vehículos, 16 dosis de cristal, 60 gramos de marihuana y una báscula digital.

En Monterrey: El cateo a un domicilio de la calle Diego de Montemayor, de la colonia Vidriera, permitió el aseguramiento de un laboratorio clandestino con 14 tambos de 200 litros y 18 bidones con precursores químicos.

De igual forma, las autoridades aseguraron, 99 cartuchos calibre .223, siete dosis de marihuana y etiquetas con la leyenda “ECOKLEAN”, presuntamente usadas para ocultar el contenido de los químicos.

Los inmuebles quedaron sellados y bajo resguardo policial y todos los objetos, drogas y armas incautadas quedaron a disposición del Ministerio Público Investigador adscrito al Centro de Líneas de Investigación Preliminares de Narcomenudeo y Casos de Alto Impacto en Monterrey, que continuará con la carpeta de investigación del caso.

OPERATIVOS EN LA URBE REGIA

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal (SSPC) con apoyo de autoridades locales, lograron el aseguramiento de:

MONTERREY: El 10 de septiembre en la colonia Del Norte

420 litros de precursores químicos para la elaboración de drogas sintéticas.

21 bidones que tenían como destino la Ciudad de México y Culiacán, Sinaloa.

LO QUE DERIVÓ LOS SIGUIENTES CATEOS EL 19 DE SEPTIEMBRE:

EN GARCÍA:

Colonia Real San Felipe

01 inmueble

⁠08 cartuchos calibre .32 mm

⁠10 dosis de cristal

⁠29 dosis de cocaína

⁠$17,211 pesos en efectivo

⁠Diversa documentación

GUADALUPE:

Colonia Sierra Morena

Se logró la detención de Diana N, de 66 años, y Luis N 36 años

01 inmueble

⁠01 arma corta con cargador, calibre .22 mm

⁠02 armas largas calibre .22 mm

⁠97 cartuchos calibre .223

⁠03 vehículos

⁠16 dosis de cristal

⁠60 gr de marihuana

01 báscula digital



MONTERREY:

Colonia Vidriera

01 inmueble

⁠99 cartuchos calibre .223

⁠14 tambos con líquido al parecer precursor químico (cada uno con capacidad de 200 litros)

⁠18 bidones con líquido al parecer precursor químico (distintas capacidades)

⁠10 envoltorios de plástico conteniendo polvo blanco (al parecer precursor químico)

⁠07 dosis de marihuana

También se encontraron cartuchos, envoltorios con marihuana y etiquetas con la leyenda “ECOKLEAN”, presuntamente usadas para ocultar el contenido de los químicos.





