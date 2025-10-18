Sedena refuerza apoyo en cinco estados por intensas lluvias

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que, en el marco del Plan DN-III-E, personal del Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional continúa desplegado en Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz para auxiliar a la población afectada por las intensas lluvias de los últimos días.

Hidalgo

Al menos 1,112 elementos con 14 aeronaves han participado en operaciones de rescate y distribución de víveres. Se evacuaron 37 personas y se entregaron 14,370 despensas y 7,580 litros de agua en 22 municipios. Además, se habilitaron 46 albergues y se realizaron tareas de limpieza en viviendas, escuelas y calles, retirando más de 42,000 m³ de piedra y tierra.

Puebla

2,179 efectivos y cuatro helicópteros han trasladado más de 13,300 despensas y 45,000 litros de agua, evacuado a 38 personas y habilitado seis albergues. Se llevan a cabo labores de desazolve, potabilización de agua y atención médica mediante unidades móviles.

Querétaro

590 elementos han evacuado a 40 personas, entregado más de 6,000 despensas y habilitado cuatro albergues, además de limpiar viviendas, escuelas y calles.

San Luis Potosí

800 efectivos evacuaron a 94 personas y distribuyeron más de 40,000 despensas y 29,000 litros de agua. También limpiaron más de 132,000 metros de vialidades y retiraron árboles y escombros.

Veracruz

3,708 elementos con tres helicópteros evacuaron a 166 personas y trasladaron víveres a comunidades incomunicadas.

Se distribuyeron más de 30,000 despensas y 115,000 litros de agua embotellada, y se instalaron 31 albergues que atienden a más de 3,000 personas, además de operar cocinas móviles y plantas potabilizadoras.

