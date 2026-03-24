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Nuevo León

Inaugura Adrián de la Garza operativo por Semana Santa

El operativo cuenta con apoyo de la Sedena y Guardia Nacional coordinados con elementos de la Policía Municipal, Protección Civil y Tránsito

  • 24
  • Marzo
    2026

El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, inició este martes el operativo de seguridad por las vacaciones de Semana Santa.

Con apoyo de la Secretaría de la Defensa (Sedena) y de la Guardia Nacional, la estrategia de vigilancia municipal incluye a los elementos de Policía, Protección Civil y Tránsito, además de las corporaciones de auxilio como Bomberos y Cruz Roja.

Transito Monterrey

El presidente municipal de la capital neoleonesa detalló que toda la infraestructura de seguridad, incluyendo los C-4, está lista para brindar seguridad a los ciudadanos.

De igual manera, aseguró que se ha hecho una mega inversión para cuidar la integridad y el patrimonio de los ciudadanos, especialmente durante estos días en los que mucha gente se dará un respiro de la vida cotidiana.

Adrian de la Garza

El edil dijo que la máxima preocupación es que los regios y los turistas pasen días de tranquilidad y que esté a salvo su integridad si desean permanecer en casa o disfrutar de un viaje.

El despliegue de todos los elementos prevalecerá hasta el 12 de abril, que concluya esta temporada vacacional. El inicio del operativo, con despliegue de elementos a bordo de patrullas y motos, fue en el Parque España.


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