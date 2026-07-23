ONU lleva a México debate global sobre IA y desarrollo humano

El foro reunirá a especialistas, académicos y líderes para analizar el impacto de la IA en la educación, la cultura, la confianza social y el bienestar

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La Ciudad de México será sede este 23 y 24 de julio del segundo encuentro internacional sobre inteligencia artificial y desarrollo humano organizado por Naciones Unidas, un foro que busca analizar cómo esta tecnología está transformando la vida de las personas, las instituciones y la manera en que las sociedades entienden el progreso.

El encuentro se realizará en el Antiguo Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco y estará encabezado por la vicesecretaria general de la ONU, Amina J. Mohammed, quien participará junto con expertos, académicos y líderes de pensamiento especializados en inteligencia artificial.

México entra al centro de la discusión global

La Organización de las Naciones Unidas informó que este diálogo forma parte de una serie de encuentros internacionales impulsados por la Oficina de las Naciones Unidas para las Alianzas y el Gobierno de México.

Dicha iniciativa da continuidad al primer foro realizado en junio de 2026 en El Cairo y forma parte de una conversación internacional que recorrerá distintas regiones del mundo antes de concluir en septiembre próximo en la sede de Naciones Unidas en Nueva York.

De acuerdo con el organismo internacional, estos encuentros buscan abrir espacios de reflexión sobre la forma en que los avances tecnológicos están modificando las sociedades y las relaciones humanas.

“Forman parte de una conversación global que recorrerá distintas regiones del mundo y culminará en septiembre en las Naciones Unidas, nuestro foro mundial de diálogo”, señaló la ONU.

El impacto de la IA en la vida cotidiana

Durante las jornadas de trabajo se abordarán temas relacionados con la educación, la cultura, la confianza social y la interacción humana en una época marcada por el crecimiento acelerado de la inteligencia artificial.

La ONU destacó que la conversación en la capital mexicana analizará cómo esta tecnología está cambiando la manera en que las personas aprenden, se comunican y se relacionan, además de examinar los retos que representa para el desarrollo humano.

El organismo también busca abrir el debate sobre cómo las sociedades definirán conceptos como bienestar, progreso y calidad de vida en un escenario donde las capacidades tecnológicas evolucionan a un ritmo sin precedentes.

Las conclusiones del encuentro servirán como insumo para el Diálogo Global sobre Gobernanza de la Inteligencia Artificial impulsado por el secretario general de la ONU, António Guterres.

Asimismo, las propuestas contribuirán a las discusiones multilaterales relacionadas con el Pacto para el Futuro y otros mecanismos internacionales enfocados en el desarrollo y uso responsable de la inteligencia artificial.

La organización adelantó que durante 2027 la iniciativa se ampliará con encuentros nacionales e intergeneracionales liderados por comunidades de distintas regiones del mundo como preparación para la próxima Cumbre sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Sheinbaum pide abrir el debate

La realización del encuentro coincide con el llamado que hizo recientemente la presidenta Claudia Sheinbaum para discutir a nivel nacional una posible regulación sobre el uso de la inteligencia artificial y las plataformas digitales.

A mediados de junio, la mandataria federal señaló la necesidad de involucrar a distintos sectores en esta conversación ante el crecimiento acelerado de estas tecnologías.