Semar refuerza puentes aéreos y marítimos tras emergencia

La Secretaría de Marina (Semar), intensificó este sábado sus operaciones aéreas, marítimas y terrestre para acelerar ayuda humanitaria

La Secretaría de Marina (Semar), a través de la Armada de México, intensificó este sábado sus operaciones aéreas, marítimas y terrestres para acercar ayuda humanitaria y evacuar a personas en zonas de difícil acceso, como parte de la Fase de Recuperación del Plan Marina.

Hasta el momento, se han efectuado 61 evacuaciones aéreas con el apoyo de 28 aeronaves, destacando casos médicos urgentes, como una mujer embarazada de dos meses, un adulto de 70 años con pie diabético, otro de 78 por deshidratación y un menor con fiebre y tos.

Desde el inicio de la emergencia también se han realizado evacuaciones fluviales y terrestres, beneficiando a más de 9 mil personas en situación vulnerable.

Con el arribo del Buque de Apoyo Logístico ARM “Isla Holbox” al puerto de Tuxpan, Veracruz, se ejecutó el tercer puente marítimo.

Se desembarcaron 90 elementos navales para integrarse a brigadas de limpieza y se entregaron 60 toneladas de ayuda humanitaria, además de equipos como casas de campaña, catres, retroexcavadoras, tinacos y una embarcación tipo Zodiac.

La Semar reiteró que, con cada vuelo, zarpe y operación terrestre, mantiene su compromiso de llegar hasta las comunidades más afectadas, garantizando atención médica, apoyo logístico y solidaridad a la población.


