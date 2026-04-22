Marina decomisa 6 mil litros de combustible en Michoacán

La Secretaría de Marina (Semar) aseguró una embarcación menor con aproximadamente 6 mil litros de combustible en las costas de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y detuvo a tres personas que no pudieron acreditar la procedencia legal del hidrocarburo.

El decomiso fue realizado por personal de la Décima Sexta Zona Naval, perteneciente a la Armada de México, durante recorridos de patrullaje y vigilancia marítima en funciones de Guardia Costera.

Durante la inspección de la embarcación, elementos de Infantería de Marina localizaron 103 bidones con líquido con características similares a gasolina, cada uno con una capacidad aproximada de 60 litros.

De acuerdo con estimaciones preliminares, el volumen total ronda los 6 mil litros, aunque será la autoridad competente la encargada de determinar la cantidad exacta.

Los tres tripulantes fueron detenidos en el lugar y, junto con la embarcación y el combustible asegurado, puestos a disposición del Ministerio Público para integrar la carpeta de investigación correspondiente.

Combate al traslado ilegal de hidrocarburos

La Semar destacó que este tipo de acciones forman parte de sus operaciones permanentes de vigilancia marítima, aérea y terrestre en aguas nacionales, orientadas a inhibir actividades ilícitas y fortalecer el Estado de derecho en zonas costeras.

El aseguramiento cobra relevancia debido a que el combustible ilegal suele ser utilizado para reabastecer embarcaciones vinculadas con organizaciones criminales, lo que permite sostener operaciones en altamar relacionadas con el narcotráfico y otras actividades ilegales.

El litoral de Michoacán, particularmente la zona de Lázaro Cárdenas, ha sido identificado como un punto estratégico para el trasiego de hidrocarburos y drogas en el Pacífico mexicano.

En este contexto, la Marina ha intensificado sus operativos para detectar rutas, interceptar embarcaciones y desarticular redes logísticas del crimen organizado.

Plataformas ilícitas en el Pacífico

Como parte de estas acciones, la Semar informó previamente que ha identificado al menos 15 plataformas de abastecimiento utilizadas por grupos delictivos en el océano Pacífico.

Estas estructuras, localizadas frente a costas de estados como Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, funcionaban como puntos logísticos para suministrar combustible y otros insumos a embarcaciones utilizadas en actividades ilícitas.

En el caso de Michoacán, se detectaron tres plataformas en distintos puntos del litoral, mientras que Guerrero concentró el mayor número, con seis ubicadas cerca del puerto de Acapulco.

Las operaciones de vigilancia también han derivado en decomisos relevantes. Tan solo en 2023, la Marina logró asegurar más de seis mil kilogramos de cocaína en distintas acciones, además de interceptar embarcaciones con cargamentos millonarios.

Uno de los casos más destacados fue la captura de una embarcación que transportaba 2.4 toneladas de droga frente a las costas de Acapulco, lo que permitió avanzar en el desmantelamiento de estas redes marítimas.

Comentarios