Marina asegura 63 bultos de presunta cocaína en el Pacífico

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) aseguraron este miércoles 63 bultos de presunta cocaína durante tres operaciones distintas de vigilancia y seguridad marítima realizadas en aguas del océano Pacífico.

La dependencia informó mediante un comunicado que los aseguramientos se llevaron a cabo en acciones desplegadas frente a las costas de Guerrero y Colima.

En tres operaciones marítimas en aguas del Océano Pacífico, elementos de @SEMAR_mx aseguraron 63 bultos con cocaína, además rescataron a 11 personas náufragas y pusieron a disposición de la autoridad a tres personas extranjeras localizadas como polizontes en un buque porta… pic.twitter.com/Q1ZX9rV178 — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) May 6, 2026

Primer hallazgo ocurrió frente a Acapulco

De acuerdo con la Marina, el primer aseguramiento ocurrió a aproximadamente 334 kilómetros mar adentro de la costa de Acapulco, Guerrero.

En ese punto fueron localizados 22 bultos flotando en el mar, los cuales contenían paquetes con características similares a la cocaína.

Además, durante esa misma operación fueron rescatadas 11 personas en calidad de náufragos, quienes recibieron valoración médica y posteriormente fueron trasladadas a Manzanillo para quedar a disposición de autoridades migratorias.

Localizan más droga dentro de buque en Manzanillo

En un segundo operativo, personal naval aseguró otros siete bultos con presunta cocaína que fueron encontrados dentro de un buque portacontenedores en Manzanillo, Colima.

Durante esta intervención también fueron detenidos tres hombres extranjeros, quienes quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

Tercer operativo aseguró otros 34 bultos

La tercera acción ocurrió a unos 435 kilómetros de la costa de Acapulco, donde autoridades navales localizaron y recuperaron 34 bultos de presunta carga ilícita.

La mercancía fue trasladada posteriormente al puerto de Huatulco, Oaxaca, para ser puesta a disposición de las autoridades correspondientes y continuar con las investigaciones.

Más de 65 toneladas aseguradas en la actual administración

La Secretaría de Marina destacó que, con estos operativos, suman ya más de 65.5 toneladas de presunta droga aseguradas en altamar durante la presente administración federal.

Las autoridades continúan reforzando los patrullajes y despliegues marítimos en el Pacífico mexicano para combatir el tráfico internacional de drogas.

Comentarios