Senado aprueba la renuncia Alejandro Gertz como Fiscal General

Después de que el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, anunciara su renuncia bajo el argumento de “causa grave”, el Senado aprobó su salida.

Ahora, Gertz Manero será embajador en Alemania.

Después de la dispensa de los trámites y en una discusión en el pleno que duró cerca de una hora, se aprobó el acuerdo para aceptar la renuncia del fiscal con 74 votos a favor entre Morena, PT y PVEM y 22 sufragios en contra del PRI, PAN y MC.

“El Senado de la República, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 24 de la Ley de la Fiscalía General de la República, acepta y aprueba la renuncia del doctor Alejandro Gertz Manero como titular de la Fiscalía General de la República, por haber calificado como causa grave el motivo de la misma”, dijo la presidenta del pleno Laura Itzel Castillo.

Sin embargo, no todo fue tranquilidad, pues la senadora de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, argumentó que el voto en contra de la renuncia de Gertz, en la cual señaló que el ser designado embajador no es una "causa grave" para aceptar dicha renuncia.

Comentarios