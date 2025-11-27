Cerrar X
nacional_gertz_manero_4a7dd97512
Nacional

Senado aprueba la renuncia Alejandro Gertz como Fiscal General

El pleno aprobó la salida Gertz Manero con 74 votos a favor entre Morena, PT y PVEM y 22 sufragios en contra del PRI, PAN y MC

  • 27
  • Noviembre
    2025

Después de que el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, anunciara su renuncia bajo el argumento de “causa grave”, el Senado aprobó su salida.

Ahora, Gertz Manero será embajador en Alemania.

Después de la dispensa de los trámites y en una discusión en el pleno que duró cerca de una hora, se aprobó el acuerdo para aceptar la renuncia del fiscal con 74 votos a favor entre Morena, PT y PVEM y 22 sufragios en contra del PRI, PAN y MC.

“El Senado de la República, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 24 de la Ley de la Fiscalía General de la República, acepta y aprueba la renuncia del doctor Alejandro Gertz Manero como titular de la Fiscalía General de la República, por haber calificado como causa grave el motivo de la misma”, dijo la presidenta del pleno Laura Itzel Castillo.

Sin embargo, no todo fue tranquilidad, pues la senadora de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, argumentó que el voto en contra de la renuncia de Gertz, en la cual señaló que el ser designado embajador no es una "causa grave" para aceptar dicha renuncia.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

caso_ayotzniapa_sheinbaum_d682b95ce8
Revela Presidencia más de 10 detenciones en caso Ayotzinapa
alejandro_gertz_sheinbaum_b7f7c4e7df
Gertz Manero aceptó ser embajador en un 'país amigo': Sheinbaum
nl_paola_gonzalez_d095d8bf41
Toma protesta Paola González como magistrada de la Sala del TJA
publicidad

Últimas Noticias

Autorizan_ampliacion_de_puente_Colombia_Laredo_Samuel_beb8b88664
Aumentan 39% cruces por Puente Colombia en cuatro años
EH_UNA_FOTO_2025_11_28_T105444_564_20a7b31486
Aumenta 23% ingreso promedio de las familias neolonesas en 2025
EH_UNA_FOTO_2025_11_28_T101520_729_a9d72f56ea
Dimite jefe de gabinete de Ucrania por presunta corrupción
publicidad

Más Vistas

servicio_militar_obligatorio_b6f5a40cd3
Declara Sedena obligatorio el Servicio Militar Nacional
nl_monterrey_7f864db02d
Invierno seco en NL amenaza abasto de agua
angela_desapaecida_guadalupe_174f873ebf_0892e057c3
Localizan en Nuevo Laredo a la menor desaparecida en Guadalupe
publicidad
×