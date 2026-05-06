Gertz Manero presenta acreditación como embajador ante Carlos III

Alejandro Gertz Manero se reunió este miércoles con el rey Carlos III de Inglaterra para presentarle las cartas que lo acreditan como embajador de México en Gran Bretaña.

A través de redes sociales, el canciller aseguró que este acto brinda la oportunidad de reafirmar el compromiso de México con la relación bilateral.

El día de hoy, el Dr. Alejandro Gertz Manero presentó sus Cartas Credenciales ante S.M. el Rey Carlos III, que lo acreditan formalmente como Embajador de México ante el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Este significativo acto brinda la oportunidad para reafirmar… — Mexican Embassy UK (@Embamexru) May 6, 2026

Imágenes difundidas en redes sociales se muestra cómo el canciller se presenta ante el monarca.

Recordemos que el exfiscal general de la República rindió protesta el pasado 26 de enero frente al Senado de la República.

Alejandro Gertz rinde protesta como embajador en Reino Unido

Alejandro Gertz Manero rindió protesta este lunes como embajador de México en el Reino Unido y Organismos Internacionales con sede en el país, luego de ser ratificado por Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

A través de redes sociales, el Senado de la República dio a conocer este hecho como parte de la Sesión de la Comisión Permanente de este día.

Aquí te presentamos la nota completa: Alejandro Gertz rinde protesta como embajador en Reino Unido

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