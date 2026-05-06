Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
gertz_maner_presenta_acreditacion_carlos_iii_reino_unido_103df90dc1
Nacional

Gertz Manero presenta acreditación como embajador ante Carlos III

Recordemos que el exfiscal general de la República rindió protesta el pasado 26 de enero frente al Senado de la República para convertirse en canciller

  • 06
  • Mayo
    2026

Alejandro Gertz Manero se reunió este miércoles con el rey Carlos III de Inglaterra para presentarle las cartas que lo acreditan como embajador de México en Gran Bretaña.

A través de redes sociales, el canciller aseguró que este acto brinda la oportunidad de reafirmar el compromiso de México con la relación bilateral.

Imágenes difundidas en redes sociales se muestra cómo el canciller se presenta ante el monarca.

Recordemos que el exfiscal general de la República rindió protesta el pasado 26 de enero frente al Senado de la República.

Alejandro Gertz rinde protesta como embajador en Reino Unido

Alejandro Gertz Manero rindió protesta este lunes como embajador de México en el Reino Unido y Organismos Internacionales con sede en el país, luego de ser ratificado por Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

A través de redes sociales, el Senado de la República dio a conocer este hecho como parte de la Sesión de la Comisión Permanente de este día.

Aquí te presentamos la nota completa: Alejandro Gertz rinde protesta como embajador en Reino Unido

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Peru_Rusia_8fac23b994
Regresan al país 18 peruanos reclutados por Rusia para la guerra
iran_esta_estado_de_colapso_reabrir_estrecho_de_ormuz_trump_7e7425f131
Trump elimina aranceles al whisky en honor al rey Carlos III
AP_26119697461412_9296b7f11f
Carlos III y Camila homenajean a víctimas del 911 en visita a NY
publicidad

Últimas Noticias

fifa_album_panini_5001601630
FIFA anuncia nueva era en sus álbumes y estampas mundialistas
samuel_garcia_abril_el_mes_mas_seguro_en_16_nuevo_leon_576e5bfbd8
Propone Samuel García a SEP acabar ciclo escolar un mes antes
mundial_2026_sufre_lesiones_varias_estrellas_8d513b06cf
Mundial 2026 sufre por lesiones de varias estrellas
publicidad

Más Vistas

escena_met_gala_2026_1a0acf9d32
Arranca la Met Gala 2026 con show musical y alfombra blanca
andres_mijes_solicitara_licencia_de_su_cargo_982b7dfebb
Andrés Mijes solicita licencia a la alcaldía; busca gubernatura
sheinbaum_conmemora_164_anivesario_de_batalla_puebla_8de410a2d1
Ninguna potencia extranjera nos dirá cómo gobernar: Sheinbaum
publicidad
×