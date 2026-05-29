Senado avala aplazar la elección judicial hasta 2028

El Senado de la República aprobó la reforma constitucional que aplaza de 2027 a 2028 la elección de jueces y magistrados, además de modificar los mecanismos de selección de candidatos, reducir el número de aspirantes, simplificar las boletas y reorganizar las elecciones judiciales por circuitos y especialidades.

Luego de casi siete horas de debate, el bloque mayoritario de la 4T avaló sin cambios la minuta enviada por la Cámara de Diputados.

La propuesta fue aprobada con 87 votos a favor y 40 en contra, por lo que ahora será enviada a los congresos estatales para continuar con el proceso legislativo del Constituyente Permanente.

Principales cambios aprobados

Entre las modificaciones aprobadas destaca que los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) cuyo encargo concluya en 2028 podrán participar en la elección judicial programada para ese año.

Además, se autorizó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pueda funcionar en dos secciones, siempre que el pleno del máximo tribunal apruebe dicha medida.

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