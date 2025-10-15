Cerrar X
Senado_mexicano_listo_para_la_investidura_del_nuevo_Poder_Judicial_60ca39873e
Nacional

Senado aprueba reforma a Ley de Amparo sin cambios de fondo

En fast track, Morena y aliados avalan reforma que limita suspensiones en juicios de amparo; oposición la tacha de 'Ley del Desamparo'

  • 15
  • Octubre
    2025

El Senado aprobó este miércoles y turnó al Ejecutivo Federal la reforma a la Ley de Amparo con 83 votos a favor y 38 en contra, en un proceso legislativo acelerado.

Pese a que se incorporó un transitorio para aclarar que no habrá aplicación retroactiva, la oposición advirtió que no hubo modificaciones de fondo y que la medida restringe derechos.

La discusión de esta ley se centró en el alcance del artículo tercero transitorio, que establece que los casos en curso no serán afectados, pero que las nuevas reglas procesales aplicarán en adelante.

Pues, mientras que Morena defendió que se trata de una ley de carácter procesal que busca dar mayor agilidad y certeza jurídica a los juicios de amparo. El PRI, PAN y Movimiento Ciudadano acusaron que dicha reforma debilita este mecanismo al limitar la suspensión de actos reclamados y reducir el interés legítimo para interponer recursos, lo que impactaría a colectivos, comunidades indígenas, organizaciones ambientales y pequeños contribuyentes.

Además, la oposición también señaló que la medida abre la puerta para facilitar el cobro de miles de créditos fiscales pendientes y advirtieron que la aprobación en fast track impidió un debate de fondo.

Ahora, el Ejecutivo deberá promulgar la reforma.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_10_16_T151754_434_1978996cad
Reciben minutas sobre Código de Fiscal y Ley Federal de Derechos
EH_UNA_FOTO_2025_10_16_T130658_077_2afa08b679
Preparan iniciativa de Ley de Contrataciones Públicas
EH_UNA_FOTO_2025_10_16_T115727_008_a08aea2d43
Seguirá cerrado Gobierno de EU tras décimo desacuerdo del Senado
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_10_16_T161945_257_9862b3b4a2
Vinculan a hombre por transporte ilícito de hidrocarburos
EH_UNA_FOTO_2025_10_16_T160546_900_b83e1c9a0d
Indagan muerte de padre de menor presuntamente abusada en Reynosa
EH_UNA_FOTO_2025_10_16_T155624_029_0a65f21d59
Padres de familia exigen solución a fallas eléctricas en primaria
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_14_at_1_23_13_AM_2e1efd5ac2
Avanza un 70% la Carretera Interserrana en tramo estatal
EH_FOTO_VERTICAL_10_b66a07ce96
Asesino de David Cohen cobraría 30 mil pesos; tenía cómplice
Whats_App_Image_2025_10_13_at_9_11_36_PM_7c77d506d4
Asesinan a adulto mayor; victimario sería su nieto
publicidad
×