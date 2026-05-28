Senado debate sobre reforma judicial y aplaza elección judicial

Este jueves el Senado de la República inició la sesión del periodo extraordinario para discutir la minuta de la reforma constitucional en materia judicial, la cual fue aprobada horas antes en comisiones sin modificación alguna.

Dicha reforma pospone hasta el 2028 la elección judicial de jueces y magistrados, simplifica procedimientos y permite que cuatro magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) puedan participar en el proceso electoral.

Esta situación fue calificada por legisladores del PAN, PRI y MC como una posible reelección.

La minuta comenzó a discutirse a las 14:00 horas en las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Primera, las cuales fueron presididas por Óscar Cantón Zetina y Manuel Huerta Ladrón de Guevara.

Dicho documento llegó al Senado cerca de las 2:00 horas de este jueves y fue avalado dos horas y media después con 21 votos a favor y nueve en contra, en medio de confrontaciones entre Morena y la oposición.

En la discusión, la oposición afirmó que la reforma busca mantener el control de Morena en el Poder Judicial, acusación que posteriormente fue rechazada por los senadores oficialistas.

El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, Huerta Ladrón de Guevara, sostuvo que, pese a las críticas de PAN y PRI, actualmente existe un Poder Judicial que “sirve a la gente y no al poder económico”, como —aseguró— ocurría antes de la elección que renovó en su totalidad a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y parcialmente a jueces y magistrados.

Reconoció además que la primera elección judicial "no fue perfecta", pero consideró que el proceso puede mejorar.

“Valió la pena el Poder Judicial reformado con el voto popular y ahora se perfeccionará el procedimiento”, expresó.

Tras esto, el dictamen fue turnado a la Mesa Directiva del Senado para que se le diera la primera lectura y comenzara el debate en el pleno, discusión que se prevé que se extienda hasta la madrugada.

Uno de los puntos que podría extender el debate es la reserva aprobada de último momento en San Lázaro, que permitiría a los actuales magistrados de la Sala Superior del TEPJF contender en la elección de 2028 para buscar un nuevo periodo en el cargo.

La intención de la mayoría legislativa es sesionar durante toda la noche y hasta la mañana del viernes, ya que también deben aprobar otra reforma constitucional relacionada con una nueva causal de nulidad electoral por intervención extranjera.

Además, también se prevé que se avale la creación de una comisión de verificación de candidaturas, la cual estará integrada por cinco consejeros del INE.

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