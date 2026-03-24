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Aprueba Senado en comisiones 'Plan B' de la reforma electoral

La reforma en materia electoral, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, avanzó al Pleno tras ser aprobada en una reunión donde se ausentó el PT

  • 24
  • Marzo
    2026

El "Plan B" de la reforma electoral impulsada por Claudia Sheinbaum fue aprobado en comisiones este martes por parte del Senado de la República y pasará este miércoles al Pleno Legislativo en una sesión vespertina.

Durante la discusión de la iniciativa, en la cual no estuvieron presentes los legisladores del Partido del Trabajo, y en esta, con 24 votos a favor y 11 en contra, las comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos avalaron el dictamen.

En la reunión se ausentaron los dos senadores del PT, Lizeth Sánchez García y Alejandro González Yáñez, integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, que no votaron ni a favor ni en contra. 

Tras su aprobación en comisiones, el coordinador nacional del PAN, Ricardo Anaya, aseguró que el "Plan B" es “la iniciativa más pobre, chafa, precaria, malhecha que ha mandado la presidenta de la República”.

El problema de fondo: las reformas sirven por definición para arreglar problemas. ¿Cuáles son los dos principales problemas que tiene la democracia mexicana y todos lo sabemos?: número uno, la intervención del narco y del crimen organizado. Son los narcos, los huachicoleros, los criminales, los que hoy están fondeando campañas, proponiendo candidatos”, señaló.

Por su parte, la senadora por parte del PRI, Claudia Anaya Mota, defendió el federalismo como un principio histórico y constitucional, advirtiendo que esta iniciativa vulnera la soberanía de los estados y municipios.

Parece que a Morena se le olvidó el siglo XIX, parece que se salta en la historia. Spoiler, para los de Morena: ganaron los federalistas, ganaron los liberales y eso significa que establecimos y ratificamos en nuestras tres constituciones principios básicos republicanos y federalistas, que están hoy día en nuestra Constitución y que debemos respetar. Por esa razón no compartimos esta intención de venir a seguir mancillando la Constitución, trastocando estos principios federalistas y republicanos”, acusó.

Por último, el senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas, anunció que su bancada no apoyó la iniciativa, pues consideran que la reforma traiciona los principios democráticos como la austeridad, el federalismo y la revocación de mandato.

Pensando bien, nos están proponiendo sobrerregular lo ya legislado. Pensando mal, la narrativa de los privilegios es solo un pretexto para meter a la mala una revocación de mandato convertida en ratificación de popularidad, además de atentar contra la autonomía y soberanía de las entidades federativas.


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