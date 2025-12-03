Cerrar X
Nacional

Senado inicia comparecencia de aspirantes a la FGR

El Senado abrió la comparecencia de Ernestina Godoy, Luz María Zarza y Maribel Bojorges, aspirantes a la Fiscalía General de la República, previo a la votación

  • 03
  • Diciembre
    2025

El Senado de la República inició este mediodía la comparecencia de las tres aspirantes a encabezar la Fiscalía General de la República (FGR): Ernestina Godoy Ramos, Luz María Zarza Delgado y Maribel Bojorges Beltrán, en un proceso que culminará con la votación por cédula para elegir a la nueva titular del órgano autónomo.

Godoy acapara atención al inicio

Durante el arranque de la sesión, la actual encargada del despacho de la FGR, Ernestina Godoy, tardó varios minutos en llegar al frente del pleno debido a que senadores de Morena se acercaron para saludarla, abrazarla y tomarse fotografías, generando un ambiente de efusividad previo al inicio formal de los trabajos.

Tres rondas de preguntas y respuestas

Según lo aprobado por la Junta de Coordinación Política, la comparecencia se desarrollará en tres rondas en las que los grupos parlamentarios podrán formular preguntas de hasta dos minutos cada uno.

Una vez concluida cada ronda, las aspirantes, en orden alfabético, dispondrán de 20 minutos para responder los cuestionamientos del pleno.

Al término de las intervenciones, cada bancada senatorial presentará su posicionamiento sobre las participaciones de las candidatas.

Posteriormente, las aspirantes se retirarán del recinto para dar paso a la votación por cédula, con la que se definirá quién asumirá la titularidad de la Fiscalía General de la República.

El Senado avanza así en uno de los procesos institucionales más relevantes para la procuración de justicia en el país.


