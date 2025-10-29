Senador llora en Palestina mientras México sufre con la violencia

Mientras el senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, rompía en llanto al narrar lo vivido en Palestina y pedía al mundo mirar el sufrimiento ajeno, en redes sociales, a quienes debería representar, le reclamaron que aquí también hay razones de peso para quebrarse.

En las cifras oficiales de México hay 59 mexicanos que a diario fallecen violentamente —aunque la estadística quiera demostrar una disminución, no dejan de ser historias dolorosas; son llantos de hijos, hermanos, madres y abuelos.

También hay lágrimas pendientes por las niñas y los niños con cáncer sin quimioterapias por el desabasto; millones de menores obligados a trabajar o explotados en redes de trata; desaparecidos buscados por sus madres; agricultores que mueren de hambre por un campo en crisis y extorsionado por el crimen organizado.

Mientras Noroña se conmovía en sus cuentas de X, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok, vino la oleada de reclamos con hashtags, comentarios y exigencias visibles: “¿y por México cuándo?”, “que vaya a Veracruz”, “está haciendo teatro y no le importa más que la comodidad”. Y, así, más mensajes subidos de tono e indignación.

Homicidios: En 2024 se registraron 33,241 homicidios (cifra preliminar del Instituto Nacional de Estadística y Geografía). Es una tasa de 25.6 por cada 100 mil y un promedio de 91 asesinatos diarios en un año bisiesto. No es una estadística: es un calendario de ausencias.

Oncología pediátrica y abasto: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha reiterado su demanda para garantizar el suministro de oncológicos; y la Auditoría Superior de la Federación documentó fallas estructurales en las capacidades de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México para compras y distribución. El gobierno presume una compra 2025–2026, pero la vara no es la promesa: es el medicamento en mano.





Desapariciones: El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, de la Comisión Nacional de Búsqueda, contabiliza más de 133,000 personas desaparecidas y no localizadas. Cada una representa una búsqueda que no termina.





Extorsión y costo del delito: La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2025, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, identifica a la extorsión como uno de los delitos más frecuentes y estima en 269.6 mil millones de pesos el costo a los hogares por la inseguridad en 2024. Así se vacían las bolsas y se encoge la vida diaria en colonias, mercados y campos.

El contraste que incomoda

Que un representante popular se conmueva fuera de México no es el problema; lo es que, de este lado, las agendas urgentes están medibles y no admiten excusas. Los círculos académicos, jurídicos y familiares advierten que esa agenda debería estar en el centro de su discurso y de su trabajo. No se trata de negar el dolor ajeno ni de regatear empatía por tragedias internacionales: se trata de coherencia pública.

Un senador puede llorar en Ramala, pero tiene la obligación de conmoverse, trabajar y rendir cuentas por las urgencias de su propio país: homicidios, extorsión, desaparecidos, feminicidios, cadenas de abasto oncológico auditadas. Todo está en los datos. El dolor de México no necesita streaming: necesita acciones verificables.

Comentarios