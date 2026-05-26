Presenta Waldo su segundo informe con ciudadanía del sur de NL

El senador Waldo Fernández concluyó una gira de trabajo por el sur de Nuevo León.

Durante el fin de semana, el legislador encabezó diversas asambleas informativas correspondientes a su Segundo Informe de Trabajo Legislativo, con el objetivo de rendir cuentas de manera directa a los ciudadanos.

La ruta, que incluyó traslados en motocicleta para acceder a los rincones más alejados de la entidad, abarcó los municipios de Mier y Noriega, Aramberri, General Zaragoza, Doctor Arroyo, Galeana e Iturbide.

El recorrido comenzó el sábado en Mier y Noriega, la localidad más distante de la capital del estado. En este punto, Fernández atendió las demandas locales y entregó apoyos sociales gestionados previamente por la comunidad.

“La distancia pasa a segundo término cuando se trata de recorrer el territorio. Caminamos las calles para escuchar de frente los problemas de las familias y resolver de manera directa”, afirmó el senador.

Posteriormente, en la comunidad de Sandia, perteneciente a Aramberri, se implementó la iniciativa "Escritorio Callejero", un espacio público diseñado para recibir peticiones y canalizar soluciones inmediatas a las problemáticas de los habitantes, antes de trasladarse a la cabecera municipal para su asamblea informativa.

En General Zaragoza, además de las actividades legislativas, el senador visitó el parque recreativo El Salto.

Tras contemplar la cascada "El Velo de Novia", hizo un llamado enérgico a la preservación ecológica.

“El progreso de nuestra tierra tiene que ir de la mano con el cuidado del medio ambiente; de nada sirve avanzar si dejamos atrás nuestros bosques”.

Por su parte, tras su arribo a Doctor Arroyo, Fernández destacó que la cercanía es la principal exigencia de la población, la cual demanda gobiernos que operen en los lugares donde más hace falta.

El domingo, la gira continuó en Galeana, donde el "Escritorio Callejero" captó una de las principales inconformidades de la región: los altos cobros en los recibos de agua y drenaje, sumados a la falta de suministro de agua potable en los hogares. Los ciudadanos lamentaron que la dependencia estatal no haya resuelto el desabasto a pesar de las altas temperaturas que azotan a la zona.

Finalmente, la jornada concluyó en Iturbide, con un recorrido a pie por las calles del centro del municipio, donde el legislador federal recabó las últimas peticiones ciudadanas del fin de semana.

Durante las asambleas informativas, Fernández desglosó los ejes centrales de su agenda en el Senado de la República, destacando tres acciones principales:

Gestiones activas ante las autoridades competentes para detener los cobros excesivos de luz, una de las problemáticas más severas en el estado.

Exigencia firme para que Monterrey y su zona metropolitana reciban gasolina y combustibles de mejor calidad, como medida urgente para frenar la crisis de contaminación del aire.

Promoción de reformas para regular las aplicaciones de entrega de comida a domicilio, buscando poner fin a las comisiones desmedidas y abusos que afectan a usuarios y a pequeños comercios locales.

Con este balance de actividades, el senador reafirmó su compromiso de legislar con base en los problemas cotidianos que impactan directamente el bolsillo y la calidad de vida de los neoleoneses.

Comentarios