Sentían provocación por Manzo: García Harfuch tras captura del R1

Omar García Harfuch informó la captura del 'R1' y 'El Chuy', ligados al asesinato del alcalde Carlos Manzo y a otros hechos violentos

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer los detalles del operativo que permitió la captura de Ramón Ángel "N", alias "El R1", y Jesús Salvador "N", alias "El Chuy", presuntos integrantes de una célula delictiva vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y relacionados con diversos hechos de violencia en Michoacán y Jalisco.

La detención se llevó a cabo durante un operativo realizado por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, en la colonia Los Naranjos, en Atotonilco el Alto, Jalisco, tras varios meses de labores de inteligencia y seguimiento.

Operativo derivó en enfrentamiento

De acuerdo con García Harfuch, como parte de la investigación se estableció un cerco técnico sobre diversos objetivos prioritarios de la organización criminal, lo que permitió obtener órdenes judiciales con apoyo de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán.

Durante el despliegue, los elementos de seguridad fueron agredidos por integrantes del círculo de seguridad de "El R1". Al repeler el ataque se registró un enfrentamiento en el que uno de los agresores perdió la vida.

En el lugar fueron detenidos Ramón Ángel "N" y Jesús Salvador "N", además de asegurarse armas de fuego, cartuchos de distintos calibres, vehículos y otros indicios que fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales.

"Asimismo, se estableció que la agresión fue ordenada directamente por Ramón Ángel N. El 1 de noviembre del 2025, en la Plaza Morelos, Uruapan, Michoacán, fue el ataque en contra del presidente municipal Carlos Alberto Manso Rodríguez, quien fue trasladado de emergencia al Hospital Fray Juan de San Miguel, donde lamentablemente falleció", narró el titular de la SSPC.

Según la investigación, el presunto líder criminal tuvo participación directa en la decisión, planeación y financiamiento del atentado, responsabilidad que, aseguró, está respaldada por pruebas reunidas por la FGR y la Fiscalía de Michoacán.

Tras el ataque, el alcalde fue trasladado de emergencia al Hospital Fray Juan de San Miguel, donde posteriormente perdió la vida.

Las investigaciones reconstruyeron el crimen

Harfuch explicó que después de la agresión fue abatido uno de los atacantes, identificado como Víctor Manuel "N", un menor de edad. Las investigaciones permitieron establecer que había llegado al lugar acompañado por otros dos sujetos, Ramiro y Fernando, cuyos cuerpos fueron encontrados días después sobre la carretera Uruapan-Paracho.

"Tras la agresión, pe rsonal de seguridad neutralizó a un presunto agresor, quien posteriormente fue identificado como un menor de edad que en vida respondía al nombre de Víctor Manuel N", expuso García Harfuch.

Posteriormente, el 18 de noviembre de 2025, fue detenido Jorge Armando "N", alias "El Licenciado", quien presuntamente coordinó parte de la logística del atentado.

El análisis de conversaciones obtenidas mediante mensajería telefónica reveló que existía un plan para asesinar al alcalde en el primer cuadro de Uruapan y que una persona cercana a la víctima informaba constantemente sus movimientos, rutas y horarios.

Entre las pruebas obtenidas por las autoridades destacan análisis forenses de teléfonos celulares asegurados, transferencias bancarias, entrevistas, declaraciones ministeriales, testimonios e intervenciones de comunicaciones privadas autorizadas por un juez.

Asimismo, la investigación permitió establecer que Samuel "N", quien formaba parte del círculo cercano de Carlos Manzo y trabajaba en el municipio, habría proporcionado información sobre las actividades y desplazamientos del alcalde a integrantes del CJNG y de la célula encabezada por "El R1" y "El Licenciado".

"Ellos sentían una provocación del presidente"

Durante la conferencia, García Harfuch señaló que diversas entrevistas y declaraciones recabadas durante la investigación apuntan a que integrantes de la organización criminal consideraban que las acciones del presidente municipal representaban una provocación para el grupo delictivo.

"Ellos sentían una provocación del presidente municipal al grupo criminal", explicó el secretario, al referirse a los testimonios obtenidos durante las indagatorias.

No obstante, indicó que conforme avancen las audiencias judiciales se darán a conocer nuevos elementos relacionados con el móvil del crimen.

También lo relacionan con otros hechos violentos

Las autoridades señalaron que la célula criminal conocida como "Los R's", bajo las órdenes de Ramón Ángel "N", operaba principalmente en municipios como Uruapan y Apatzingán, donde presuntamente realizaba actividades de extorsión mediante el cobro de piso a ganaderos, agricultores y transportistas, además de agresiones armadas y tráfico de drogas.

De igual forma, las investigaciones establecen posibles vínculos de esta organización con el feminicidio de Valeria Márquez, ocurrido en mayo de 2025 en Zapopan, Jalisco.

Según informó Harfuch, el caso estaría relacionado con Francisco "N", expareja de la víctima e hijo de Ramón Ángel "N".

El secretario informó que, hasta el momento, las investigaciones por el asesinato del alcalde de Uruapan han derivado en la detención de 31 personas, todas vinculadas a proceso por su presunta participación en la planeación, ejecución y encubrimiento del homicidio.

Entre los detenidos se encuentran presuntos autores materiales e intelectuales, reclutadores, operadores logísticos, colaboradores de la organización criminal y personas que habrían proporcionado información para facilitar el atentado y proteger a los responsables.

García Harfuch aseguró que los datos de prueba serán presentados por la Fiscalía durante el proceso penal para acreditar la responsabilidad de los implicados.