UNAM aplicará examen de control por admisión 2026 tras anomalías

La UNAM realizará un examen de control para verificar los resultados del proceso de ingreso 2026, tras detectar presuntas irregularidades en la prueba en línea

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas, respaldó la aplicación de un examen de control para validar los resultados del proceso de admisión a licenciatura 2026, luego de que una comisión técnica detectara anomalías en el concurso de selección.

El rector ofreció una disculpa a las y los aspirantes que obtuvieron su lugar de manera legítima y que ahora deberán presentar una nueva evaluación como parte del mecanismo de verificación.

"Ofrezco una disculpa a las aspirantes y los aspirantes que habiendo sido aceptados limpiamente serán convocados a presentar el examen de control", expresó.

Lomelí también afirmó que el fraude académico perjudica no solo a la universidad, sino a toda la sociedad.

"Hacer trampa no solo daña a la institución sino a la sociedad en su conjunto, es una práctica que debemos desterrar", sostuvo.

Irregularidades motivaron la decisión

La determinación fue tomada una semana después de que la UNAM suspendiera temporalmente las inscripciones y conformara una comisión integrada por especialistas para revisar el proceso de admisión, tras denuncias sobre presunto uso de inteligencia artificial, suplantación de identidad y apoyo de terceros durante la aplicación del examen en línea.

De acuerdo con el rector, el examen de control busca garantizar la equidad en el acceso a la educación superior luego de que el análisis técnico detectara cambios atípicos en la distribución de resultados respecto a los procesos de años anteriores.

"Fue por ello, por lo cual, habiendo recibido esta recomendación, considero muy adecuado recurrir a un examen de control para verificar resultados por presuntas irregularidades", señaló.

Así será el examen de control

El presidente de la Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura 2026, Eduardo Bárzana García, informó que en el examen original participaron 158 mil 727 aspirantes.

Explicó que el sistema de supervisión, apoyado en inteligencia artificial y revisión humana, detectó posibles conductas prohibidas, entre ellas el uso de teléfonos celulares, asistencia de terceros y presuntos casos de suplantación de identidad.

Como parte de las recomendaciones, la comisión propuso aplicar un examen de control de manera presencial, utilizando distintas versiones de la prueba para agilizar su calificación y reducir el impacto en el calendario escolar.

¿Quiénes deberán presentarlo?

La universidad convocará al examen de control a quienes recibieron un aviso de selección tras el proceso original, así como a los aspirantes que obtuvieron un puntaje igual o superior al mínimo requerido para ingresar al mismo programa, plantel y modalidad entre 2021 y 2026.

Con ello, la UNAM busca brindar una nueva oportunidad tanto a quienes fueron aceptados inicialmente como a quienes pudieron quedar fuera debido a las irregularidades detectadas durante el concurso.

La asignación definitiva de los lugares disponibles se realizará con base en los resultados obtenidos en esta nueva evaluación presencial.

La Comisión Técnica subrayó que ser convocado al examen de control no representa una imputación de conducta irregular, ya que el análisis estadístico únicamente permitió identificar cambios relevantes en el comportamiento general de los resultados, sin determinar responsabilidades individuales.

La universidad reiteró que la medida busca proteger los principios de ética, honestidad académica, integridad y equidad en el proceso de ingreso a la institución.