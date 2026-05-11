SEP revierte cambios y mantiene el 15 de julio como fin de ciclo

La Secretaría de Educación Pública (SEP) dio marcha atrás a la propuesta de adelantar el fin del ciclo escolar 2025-2026 y confirmó que las clases concluirán el próximo 15 de julio, tal como estaba establecido originalmente.

La decisión se tomó luego de una reunión de más de cinco horas encabezada por el titular de la SEP, Mario Delgado, junto con autoridades educativas de las 32 entidades del país.

🔴 #EnVivo | El secretario de Educación, @mario_delgado, acompañado por las autoridades educativas de todo el país, encabeza la Primera Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria 2026.https://t.co/8Cr95msWjW — SEP México (@SEP_mx) May 11, 2026

Rechazan propuesta de acortar el ciclo escolar

Hace apenas unos días, la SEP había anunciado la intención de reducir el calendario escolar debido al Mundial de la FIFA 2026 y a factores relacionados con altas temperaturas, movilidad y logística.

La propuesta contemplaba adelantar aproximadamente mes y medio el inicio del periodo vacacional.

Sin embargo, el planteamiento provocó críticas de asociaciones de padres de familia, escuelas particulares y sectores del magisterio, quienes cuestionaron el impacto académico y operativo que tendría la modificación.

Tras el rechazo, las autoridades educativas optaron por mantener la fecha original del cierre del ciclo escolar.

Sheinbaum pidió abrir el diálogo sobre el tema

La presidenta Claudia Sheinbaum abordó el tema durante la inauguración de la reunión plenaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas.

La mandataria señaló que había convocado a una reflexión y diálogo profundo sobre la propuesta, argumentando que los ajustes planteados estaban relacionados con cuestiones climáticas, problemas de movilidad y las afectaciones que podría generar la celebración de la Copa del Mundo en México.

Mario Delgado critica el actual modelo escolar

Durante el anuncio, Mario Delgado cuestionó el modelo vigente del calendario escolar y afirmó que, después del 15 de junio, muchas escuelas operan sin un objetivo pedagógico claro.

“Se mantienen las aulas abiertas realmente sin un propósito pedagógico, solo por cumplir un conteo. Se desvirtúa la dignidad docente y se convierte a la escuela en una estancia forzada”, expresó.

El titular de la SEP sostuvo que gran parte de ese periodo se utiliza principalmente para procesos administrativos, lo que, según dijo, afecta tanto a docentes como a estudiantes y familias.

Asimismo, calificó el actual esquema escolar como un remanente de una “visión tecnocrática” que prioriza estadísticas y cumplimiento de días por encima del aprendizaje efectivo.

En este sentido, Mario Delgado hizo una comparativa con los calendarios escolares de Francia y Bélgica.

Y es que, durante su critica expuso que el artículo 87 de la Ley General de Educación exige entre 185 a 200 días efectivos de clase, según los estándares de la OCDE que calificó como una "estadística de permanencia".

Sin embargo, dijo que hay países como Francia y Bélgica, que son sistemas de primer nivel, tienen menos de 170 días de clase.

"Para la Nueva Escuela Mexicana lo importante es el aprendizaje en comunidad, más allá de las horas de custodia", expresó.

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