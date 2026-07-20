SEP analiza regular uso de IA para proteger a menores

SEP inició un diálogo para definir reglas sobre inteligencia artificial y plataformas digitales, mientras la UNESCO alertó sobre el uso excesivo de pantallas

El Gobierno de México inició un proceso de discusión con especialistas y la población para definir un marco regulatorio sobre el uso de la inteligencia artificial, las plataformas digitales y los dispositivos tecnológicos, con el objetivo de proteger los derechos de niñas, niños y jóvenes.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, informó que el análisis abarcará temas como el acceso a internet y el uso responsable de las herramientas digitales, con la finalidad de integrarlas de manera positiva y establecer normas claras para su utilización.

"Realizaremos un análisis amplio que va desde el acceso a internet hasta el uso responsable de estas herramientas; no buscamos rechazarlas, sino integrarlas de manera positiva", señaló el funcionario.

UNESCO alerta sobre el uso excesivo de pantallas

Durante la presentación, el director de la oficina de la UNESCO en México, Andrés Morales Arciniegas, advirtió que la aceleración tecnológica ha transformado la forma de aprender, enseñar y comunicarse, pero también ha generado nuevos desafíos para el bienestar físico, mental y socioemocional de niñas, niños y adolescentes.

"Estas tecnologías ofrecen oportunidades para ampliar el acceso al conocimiento, facilitar la comunicación y apoyar algunos procesos educativos. Sin embargo, también plantea desafíos para el bienestar físico, mental y socioemocional de niños, niñas y jóvenes, así como para la protección de su privacidad, los datos personales y la calidad de las interacciones humanas", apuntó Morales Arciniegas.

El representante del organismo internacional señaló que el uso excesivo de pantallas, el ciberacoso, la exposición a la desinformación, la pérdida de atención en las aulas y los riesgos para la privacidad son algunas de las principales preocupaciones que enfrentan actualmente los sistemas educativos.

Indicó que una de cada tres personas conectadas a internet es menor de edad, mientras que el 83% de madres y padres considera que sus hijos pasan demasiado tiempo frente a las pantallas y dos terceras partes reconocen tener dificultades para controlar ese uso.

Asimismo, destacó que las niñas tienen el doble de probabilidades que los niños de presentar trastornos alimentarios asociados con la exposición a redes sociales.

Morales Arciniegas explicó que existe una tendencia mundial para regular el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos digitales en las escuelas.

De acuerdo con datos de la UNESCO, mientras en 2023 solo el 24% de los países contaba con alguna regulación nacional sobre el uso de celulares en los planteles educativos, para marzo de 2026 la cifra aumentó al 58%, equivalente a 114 sistemas educativos.

"Algunas de estas regulaciones establecen prohibir el uso de teléfonos celulares durante la primaria y la secundaria, restringir el acceso de menores de edad a redes sociales, establecer límites de tiempo de uso, campañas pedagógicas para promover uso razonable de las pantallas y exigencias a las escuelas para que ellas mismas desarrollen propias políticas de restricciones", mencionó.

Entre las medidas implementadas en distintos países se encuentran la prohibición del uso de teléfonos móviles durante la educación primaria y secundaria, restricciones al acceso de menores a redes sociales, límites en el tiempo de uso de pantallas, campañas para fomentar un uso responsable de la tecnología y la obligación de que las escuelas desarrollen sus propias políticas sobre dispositivos digitales.

También precisó que varias de estas regulaciones contemplan excepciones para fines pedagógicos o para estudiantes con discapacidad y condiciones de neurodivergencia.

Proponen alfabetización digital y mayor evidencia

Como parte de las recomendaciones para México, la UNESCO planteó que cualquier regulación debe ir acompañada de estrategias de alfabetización digital, mediática, informacional y algorítmica para formar estudiantes con pensamiento crítico y capacidad para comprender el funcionamiento de los sistemas digitales.

Además, propuso impulsar una discusión amplia sobre temas como la inteligencia artificial y la neurotecnología, así como generar mayor evidencia basada en la realidad mexicana para orientar las futuras políticas públicas.