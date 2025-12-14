SEP recibe distinción Buenas Prácticas en Derechos Humanos 2025

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, reconoció a la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM) por haber obtenido el Premio Nacional de Buenas Prácticas en Derechos Humanos 2025, otorgado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en la categoría Atención a Quejas.

Compromiso con los derechos humanos

Delgado Carrillo recordó que uno de los 100 compromisos de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo es garantizar el respeto pleno a los derechos humanos y combatir la discriminación, por lo que destacó la importancia de fortalecer prácticas que aseguren su ejercicio efectivo en el sector educativo.

Subrayó que la Nueva Escuela Mexicana (NEM) es un proyecto humanista que reconoce la dignidad de todas y todos los integrantes del Sistema Educativo Nacional (SEN) como eje de la transformación educativa.

“Los derechos humanos no son un discurso; son una práctica cotidiana que debemos garantizar en cada aula, en cada plantel y en cada decisión educativa”, afirmó.

Al recibir el galardón de manos de la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, el titular de la AEFCM, Luciano Concheiro Bórquez, señaló que el reconocimiento es resultado del trabajo comprometido del personal que integra la institución, enfocado en brindar una atención sensible, oportuna y respetuosa de los derechos humanos a la comunidad educativa de la Ciudad de México.

Educación con enfoque humanista

Durante el acto realizado en el Senado de la República, Concheiro Bórquez destacó que la NEM se construye con la participación de maestras, maestros, estudiantes y familias, pero también requiere instituciones capaces de escuchar, atender y resolver las inquietudes de su comunidad.

Indicó que el premio confirma que la NEM avanza no solo en lo pedagógico, sino en la consolidación de una escuela sensible, democrática y crítica, donde el respeto a los derechos humanos es un principio rector.

Compromiso a futuro

El titular de la AEFCM afirmó que esta distinción representa un compromiso para impulsar acciones preventivas, fortalecer la cultura de la legalidad y garantizar entornos escolares libres de violencia y discriminación.

Finalmente, reconoció el respaldo de la Secretaría de Educación Pública, así como de dependencias federales y del Gobierno de la Ciudad de México, cuyo acompañamiento contribuye a una educación basada en la dignidad y el respeto.

Por su parte, Rosario Piedra Ibarra subrayó que el premio se otorga con la convicción de que los derechos humanos son resultado de luchas históricas orientadas a la libertad, justicia, igualdad, paz y democracia, es decir, a la dignidad humana.

Comentarios