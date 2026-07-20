Representante comercial de EUA visitará México esta semana

Claudia Sheinbaum informó que esta semana recibirá al representante comercial de Estados Unidos Jamieson Greer tras dialogar con Trump

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que esta semana sostendrá una reunión con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, en la Ciudad de México, luego de los breves encuentros que mantuvo con autoridades de Estados Unidos y Canadá durante la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

La mandataria explicó que, durante el evento deportivo, tuvo oportunidad de conversar con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, principalmente sobre temas comerciales y el proceso de revisión del tratado entre los tres países.

"Con el presidente Trump, esencialmente sobre poder llegar a un acuerdo en el tema del T-MEC, no avanzamos mucho más allá, sino sencillamente el planteamiento de que es importante ello. Y le planteé de otros temas que quisiéramos platicar, obviamente nos referimos a las y los mexicanos en Estados Unidos y otros temas. Con el jefe del Estado español hablamos de su visita, de lo bien que juega la selección española y de seguir con la relación".

Hablaron sobre la revisión del tratado

Sheinbaum señaló que las conversaciones fueron breves, aunque permitieron intercambiar puntos de vista sobre la agenda comercial entre las naciones.

"No fueron conversaciones formales, sino conversaciones informales, de la reciente visita del canciller mexicano a Canadá para fortalecer la relación México-Canadá. Él vino aquí, se ha avanzado mucho y cómo podemos seguir fortaleciéndola", respondió.

Indicó que Canadá también abordó asuntos relacionados con la seguridad, debido a su participación en la OTAN, y recordó que este lunes inició la segunda ronda de conversaciones sobre la revisión del tratado comercial.

"Recuerden que el día de hoy iniciaba esta segunda ronda de conversaciones sobre la revisión del tratado y esperamos poder completar algunos acuerdos esta semana", dijo durante la conferencia matutina.

Destaca ambiente cordial

La mandataria federal aseguró que durante la ceremonia prevaleció un ambiente de respeto y cordialidad entre los asistentes.

Además de reunirse con funcionarios del gobierno estadounidense, comentó que saludó al rey de España y al jefe del Estado español, con quienes también convivió en un ambiente que calificó como cordial.

Sheinbaum afirmó que la final fue un buen encuentro deportivo y consideró que la organización del Mundial representó un ejemplo de coordinación entre México, Estados Unidos y Canadá.