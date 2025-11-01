Cerrar X
Nacional

Sheinbaum dedica ofrenda en Palacio a las mujeres de México

En el marco de la conmemoración del Día de Muertos, Sheinbaum destacó que este año la ofrenda es dedicada a las mujeres que han sembrado vida

  • 01
  • Noviembre
    2025

La presidenta Claudia Sheinbaum compartió en sus redes sociales imágenes y un mensaje sobre la ofrenda instalada en Palacio Nacional, dedicada a las mujeres que han sembrado vida y sabiduría a lo largo de la historia de México, en el marco de la conmemoración del Día de Muertos.

“La ofrenda en Palacio Nacional se llena de flores, colores, canto y fuego. Cada pétalo de cempasúchil marca el camino de regreso para aquellas mujeres que sembraron vida en su paso por la tierra”, expresó la mandataria.

El homenaje rinde tributo a las mujeres que, desde tiempos ancestrales, han cuidado la milpa, curado con hierbas, contado historias bajo la luna y defendido su tierra y dignidad.

“Ellas siguen aquí, en la voz del viento, en el pulso de la tierra, en el eco de cada palabra de su lengua materna”, agregó Sheinbaum.

La ofrenda, instalada en el recinto presidencial, destaca por su riqueza simbólica y estética, con flores de cempasúchil, veladoras, papel picado y ofrendas alimenticias. El altar busca honrar la memoria de las mujeres que, desde distintos territorios y saberes, han contribuido a la construcción del país.

“Nuestra ofrenda es para ellas: por su fuerza, su sabiduría y su amor infinito. Ancestras de todas y todos los mexicanos”, concluyó la presidenta.


