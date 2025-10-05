Sheinbaum defiende la honestidad como regla de gobierno

Ante un Zócalo lleno, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó su primer informe de gobierno, en el que destacó los logros alcanzados durante los primeros meses de su administración y reafirmó su compromiso con los principios de la llamada Cuarta Transformación.

Sheinbaum subrayó que, pese a las presiones internas y externas, su gobierno se mantiene firme en servir al pueblo de México, y marcó una diferencia clara con administraciones pasadas:

“En nuestro gobierno, la honestidad es regla, no excepción. Quien traiciona al pueblo, enfrenta la justicia”, sentenció.

Durante su discurso, la mandataria aprovechó para rendir homenaje a Andrés Manuel López Obrador, a quien calificó como “un ejemplo de honradez, austeridad y profundo amor al pueblo”.

“Nunca se rindió, nunca se sometió a los poderosos, y jamás se apartó de sus principios”, expresó ante la ovación de los asistentes.

Sheinbaum destacó además que la Constitución ya no permite la injerencia o intervención extranjera, al asegurar que “somos un país libre, independiente y soberano”.

En materia social, resaltó que los programas de bienestar se entregan de manera directa y sin intermediarios, dejando atrás la compra del voto y fortaleciendo la justicia social. Según sus cifras, actualmente 13 millones de personas mayores de 65 años reciben pensión, al igual que 1.6 millones de personas con discapacidad.

Asimismo, 3.9 millones de estudiantes de preparatoria pública cuentan con beca universal, 2.2 millones de familias con hijos en primaria reciben apoyo educativo, 400,000 universitarios obtienen beca, y más de 63 mil escuelas de educación básica, junto con 6,050 preparatorias, participan en el programa La Escuela es Nuestra.

En cuanto al ámbito jurídico, la presidenta defendió la reciente reforma a la Ley de Amparo, asegurando que su objetivo es fortalecer la justicia y proteger los derechos de los ciudadanos frente a cualquier acto de autoridad.

“Se busca hacer la impartición de justicia más rápida y expedita, garantizar la actuación oportuna contra el lavado de dinero y evitar que el amparo sea un refugio eterno para los poderosos que no quieren pagar sus impuestos”, afirmó Sheinbaum.

