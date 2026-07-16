La presidenta Claudia Sheinbaum realizará este jueves su conferencia 'La Mañanera del Pueblo' directamente desde Palacio Nacional

Inicio / Nacional / Saneamiento de ríos y migración: Mañanera 16 de julio

Este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezará su conferencia de prensa matutina “La Mañanera del Pueblo” desde las instalaciones de Palacio Nacional.

Puedes seguir el desarrollo completo de la sesión minuto a minuto y en tiempo real a través de la cobertura de El Horizonte.

Fin de la "Mañanera del Pueblo"

Rechaza Sheinbaum espacio exclusivo a la CNTE; opta por visita "escuela por escuela"

Aclaró que no se habilitará un espacio especial para atender a la Coordinadora Nacional de Trabajadores para la Educación (CNTE) junto con miembros de su Gabinete.

En su lugar, el gobierno recorrerá los planteles "escuela por escuela" para recibir directamente las demandas del magisterio.

Evalúan participación de nuevos expertos independientes en caso Ayotzinapa

Claudia Sheinbaum informó que, tras revisar el tema con la Oficina del Alto Comisionado de la ONU en México, se definió que no se reintegrará al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), sino que participarán otros especialistas autónomos.

“Nuestro objetivo es la verdad y la justicia y conocer dónde están los 43 jóvenes”, puntualizó.

Mantendrá gobierno precios de gasolina en $24 y diésel en $27 pesos

Ante posibles afectaciones internacionales en el costo del petróleo, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que se mantendrá el precio de la gasolina en $24 pesos y el del diésel en $27 pesos para proteger la economía familiar.

Rechaza Sheinbaum propuesta de Trump sobre detenciones migratorias

Manifestó su desacuerdo con la propuesta del mandatario estadounidense Donald Trump de reactivar las detenciones de tránsito.

Señaló que solo deben perseguirse quienes hayan cometido delitos, sin criminalizar la movilidad migratoria.

Lee la nota completa: Trump rechaza suspensión de detenciones vehiculares del ICE

"Corresponde a la FGR definir responsabilidad de Gertz Manero en caso "El Mayo": CSP

Al ser cuestionada sobre la posible participación del exfiscal Gertz Manero en el traslado de Ismael "El Mayo" Zambada a Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que cualquier determinación sobre responsabilidades en el caso deberá ser emitida exclusivamente por la Fiscalía General de la República.

Te puede interesar: FGR mantiene investigación contra 'Jando' por caso 'Mayo' Zambada

"Situación del Tren Interoceánico en Oaxaca no fue descarrilamiento": Sheinbaum

Precisó que el suceso registrado con el Tren Interoceánico en territorio de Oaxaca no se trató de un descarrilamiento total: los vagones se desplazaron de su posición pero no cayeron, por lo que se califica como un incidente menor.

"Más que descarrilamiento, se movió, digamos, no cayeron completamente los vagones pero sí fue un incidente", mencionó.

Lee la nota completa: Tren Interoceánico se descarrila en Oaxaca; no reportan heridos

Confirman identificación del mexicano atropellado en Florida

La presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que ya fue identificado el nacional mexicano que resultó atropellado el martes 14 de julio en Florida, cuando intentaba alejarse de un operativo del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Lee la nota completa: Mexicano muere atropellado al huir de un operativo del ICE

Destaca Sheinbaum importancia del Canal de Panamá tras reunión

Tras su encuentro con el presidente de Panamá, José Raúl Mulino Quintero, la jefa del Ejecutivo, Claudia Sheinbaum, subrayó que el Canal representa el principal motor de desarrollo económico para esa nación.

Además, ambos países trabajan de forma conjunta en la producción de moscas estériles para combatir la plaga del gusano barrenador.

Lee la nota completa: México reconoce apoyo de Panamá contra gusano barrenador

Confirma Semarnat presencia de metales pesados en el río Lerma

Alicia Bárcena confirmó la existencia de metales pesados en la zona de El Salto, Jalisco, dentro de la cuenca del río Lerma.

Actualmente se identifica su origen para señalar las industrias responsables y se realizan inspecciones para detener descargas tóxicas; paralelamente se ampliará la capacidad de las plantas de tratamiento para sanear el cauce.

Señala Sheinbaum causas de contaminación en los tres ríos más afectados

La mandataria federal explicó que la contaminación de los cauces nacionales se debe principalmente a descargas de drenaje municipal, residuos industriales, acumulación de basura y azolve.

Según las autoridades ambientales, los ríos Atoyac, Lerma‑Santiago y Tula son los que presentan el mayor deterioro en todo el país.

Superan $20,000 millones inversión conjunta para saneamiento de ríos prioritarios

Efraín Morales, informó que el programa de saneamiento y restauración de cuerpos de agua contempla una inversión superior a los $20,000 millones de pesos, que se aplicará mediante 93 proyectos durante toda la administración, beneficiando a 25 millones de personas.

El trabajo se desarrolla en coordinación con autoridades federales, estatales, municipales y comunidades, con el propósito de mejorar la calidad del agua y garantizar entornos más sanos para la población.

Detalla Conagua metas de saneamiento por tramos en ríos Atoyac, Tula y Lerma‑Santiago

El director general de la Conagua, Efraín Morales, precisó las longitudes que se intervendrán en la primera etapa:

63 kilómetros en el río Atoyac,

74 kilómetros en el río Tula, con atención especial a la presa Endhó.

65 kilómetros en la cuenca Lerma‑Santiago, todo bajo labores de limpieza y restauración.

Destaca Semarnat muestreos, contaminantes y metas en ríos nacionales

Alicia Bárcena informó que 6 mil personas han colaborado en los trabajos de revisión y limpieza, realizando análisis de calidad del agua en 322 puntos del territorio.

Se detectaron además 460 industrias con posible impacto contaminante, 479 tiraderos irregulares y un 22 % del suelo en riesgo de pérdida de vegetación.

Las metas son mejorar el agua, evitar inundaciones, recuperar ecosistemas y reactivar el vínculo de las comunidades con sus ríos.

"Estos tres ríos están bastante contaminados, es una deuda histórica que tiene México. Primero, estamos enfocando lo del río a la cuenca, no solo la limpieza del cauce mismo. En segundo lugar, a parte de la infraestructura gris, la limpieza de la contaminación, estamos construyendo con la naturaleza, por ejemplo, humedales. Tercero, todas las instituciones del sector ambiental nos unimos a este esfuerzo, nos juntamos cada mes para coordinarnos", señaló Bárcena.

Presenta Semarnat estrategia para sanear ríos Atoyac, Lerma‑Santiago y Tula

La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, dio a conocer los programas federales destinados a recuperar y limpiar los ríos Atoyac, Lerma‑Santiago y Tula, tres de los cauces más relevantes del país.

Destacó que estas corrientes atraviesan 10 entidades federativas, por lo que su saneamiento es fundamental para garantizar bienestar a millones de personas.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que viajará este fin de semana a Quintana Roo para atender tres asuntos prioritarios: resolver las quejas ciudadanas en la zona de Tulum, diseñar una solución integral al aumento del sargazo y supervisar la operación de los trenes de carga en la entidad.