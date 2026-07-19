Ante la calidez de la multitud que la recibió pese al complicado horario, la titular del Ejecutivo se detuvo a saludar y abrazar a los connacionales

Inicio / Nacional / Sheinbaum 'se deja querer' en su llegada a NY para el Mundial

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, arribó este domingo a la ciudad de Nueva York a bordo de un avión militar, con el fin de asistir a la gran final del Mundial de Futbol 2026 tras aceptar la invitación de su homólogo estadounidense, Donald Trump.

A su llegada, la mandataria federal fue cobijada por un nutrido grupo de mexicanos residentes en la urbe neoyorquina. A través de su cuenta oficial en la red social X, Sheinbaum compartió un video de 49 segundos en el que se observa el efusivo recibimiento entre música, porras, peticiones de fotografías y muestras de apoyo.

Ante la calidez de la multitud —donde varios de los asistentes portaban playeras de la Selección Mexicana—, la titular del Ejecutivo se detuvo a saludar y abrazar a los connacionales, quienes le externaron su simpatía con frases tanto en español como en inglés.

Gracias por recibirme con tanto cariño en Nueva York. Son más que correspondidos. Mexicanas y mexicanos trabajadores, los quiere y admira todo México 🇲🇽 pic.twitter.com/saoUSJy2eb — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) July 19, 2026

Vuelo militar por causas climáticas

El traslado de la jefa del Estado mexicano se realizó en una aeronave de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Según se había informado previamente, el uso del transporte militar se debió a que las malas condiciones meteorológicas en Nueva York obligaron a la cancelación de diversos vuelos comerciales con destino a dicha ciudad.

Al encuentro deportivo de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, que disputarán las selecciones de España y Argentina, también se tiene programada la asistencia del primer ministro de Canadá, Mark Carney, consolidando una cumbre de líderes de la región en el marco del evento deportivo.