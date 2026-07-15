Sheinbaum firma iniciativa para homologar ley contra feminicidio

Dicha propuesta afirma que todo aquel que cometa este tipo de delitos puede ser acreedor a una condena de entre 50 y 70 años de prisión

Luego de presentar una iniciativa, la presidenta Claudia Sheinbaum firmó la "Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por el delito de feminicidio" con el fin de reformar las sanciones contra los responsables de quien cometa este tipo de delitos, en su lucha contra la violencia de la mujer.

Desde Palacio Nacional, la mandataria federal afirmó que el peor delito es "quitarle la vida a una mujer" por lo que anunció que, después de recibir la aprobación de la propuesta, se enviará este miércoles la iniciativa de ley.

"Estamos presentando el día de hoy y ya enviando la iniciativa de ley que todos los estados deben seguir para que en todo el país se investigue de la misma manera el feminicidio y haya cero impunidad. Y por parte de las fiscalías, un trabajo igual en todas las entidades de la República".

La consejera jurídica Luisa María Alcalde argumentó que esta reforma se propuso al observar que las 32 entidades contaban con distintos mecanismos para sancionar el delito en agravio a las mujeres, así como las deficiencias en los procesos de investigación al clasificar como "homicidio" y no como feminicidio estos hechos.

"Las Fiscalías no cuentan con protocolos de actuación homologados y obligatorios para perseguir el feminicidios".

Afirmó que este 6 de mayo se reformó el artículo 73, con el objetivo de facultar al Congreso de la Unión de emitir esta legislación.

Por ello, Alcalde Luján detalló que se encuentran con una decena de razones por las que un homicidio puede ser considerado feminicidio, entre las que se encuentran: signos de violencia sexual, antecedentes de violencias contra la víctima, delito motivado por estereotipos o prejuicios y contextos de asimetría de poder.

Todo aquel que cometa este tipo de delitos puede ser acreedor a una condena de entre 50 y 70 años de prisión, con al menos 19 agravantes; como que la víctima sea menor de edad, periodista, defensora de derechos humanos o migrante, pueden aumentar la sentencia. Sin embargo, si los delitos quedan solo en grado de tentativa, puede recibir desde la mitad hasta dos terceras partes de lo estipulado.

Además, mencionó que esta ley contará con responsabilidades adicionales:

Perderá derechos sucesorios

Perderá tutela, curatela, guardia o custodia de menores.

Perderá patria potestad.

Destitución e inhabilitación para desempeñar cualquier cargo público.

Estos son elementos de los protocolos especializados de actuación que deberán contar frente a un feminicidio

Por su parte, la fiscal especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Maribel Bojorges Beltrán, expuso que los protocolos de actuación frente a una investigación de feminicidio deberán contemplar distintos factores como:

Investigación con perspectiva de género.

Aplicar protocolos especializados.

Analizar antecedentes de violencia aunque no haya denuncias previas.

Orientada a la determinación de la verdad y reparación integral del daño.

Evitar estereotipos de género.

Actuar con debida diligencia reforzada.

Adoptar medidas de igualdad sustantiva.

Toda muerte violenta debe investigarse bajo la hipótesis de feminicidio.

Protección reforzada para niñas, niños y adolescentes en orfandad por feminicidio.

Mencionó que en esta propuesta se expone que las autoridades encargadas de indagar este tipo de delitos deberán contar con dependencias especializadas para llevar a cabo las investigaciones correspondientes.

Las víctimas cuentan con derechos y reparación integral

La Subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias, Ingrid Gómez Saracibar, detalló cuáles son los derechos con los que cuentan los familiares de las víctimas de feminicidio o tentativa del mismo.

Acceso a la verdad y la justicia.

Atención médica y psicológica de urgencia para sobrevivientes y víctimas indirectas.

Asistencia jurídica especializada y gratuita.

Atención integral para niñas, niños y adolescentes en orfandad.

Restitución o entrega del cuerpo de manera digna, respetuosa y asistida.

Servicios de traducción e interpretación.

Esto será reforzado con políticas y atención a las víctimas para evitar este tipo de delitos, por lo que entre sus acciones se implementarán campañas de concientización e información, así como la creación de grupos de apoyo técnico para las investigaciones por feminicidio.